Messi, el nuevo fichaje del Inter Miami; el argentino confiesa que él tomó la decisión

PARÍS.— Al parece la Major League Soccer (MLS) ganó la carrera por el fichaje de Lionel Messi, quien ya tomó una decisión sobre su futuro, el cual está en el Inter Miami, pese al interés del FC Barcelona y de Arabia Saudita.

El periodista Fabrizio Romano a modo de noticia de "última hora" reportó que se acabaron los rumores, pues es un hecho que el argentino jugará en la MLS con el Inter Miami la siguiente temporada.

Lionel Messi llega al Inter Miami, afirma periodista

Este pasado sábado 3 de junio fue el último partido del argentino con el París Saint-Germain y a días de dejar la escuadra francesa, Messi ya tendría un nuevo equipo, se trata de nada más y nada menos que el Inter Miami, club en el que David Beckham es socio y presidente.

Tras dos temporadas en la capital, la aventura entre Leo Messi y el Paris Saint-Germain llegará a su fin a finales de la temporada 2022-23.



El Club le desea, con emoción, muchos más éxitos para Leo en el resto de su carrera.#MerciMessi uD83DuDD34uD83DuDD35https://t.co/MDPL1XfRV0 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) June 3, 2023

En redes sociales, la mañana de 7 de junio corrió el rumor de que el también campeón del mundo con la Selección de Argentina, llegaría a la MLS, pero antes de que 'Leo' y el club hicieran oficial el fichaje, Fabrizio Romano, especialista en fichajes, confirmó que el argentino había tomado la decisión de ser el nuevo futbolista del Inter Miami

"ÚLTIMA HORA: Lionel Messi al Inter Miami, aquí vamos! La decisión está tomada y será anunciada por Leo en las próximas horas", escribió el periodista deportivo sobre el traspaso de la exfigura de clubes como FC Barcelona y PSG.

La llegada de Messi al Inter Miami podría estar próxima

Tras dar a conocer la noticia, Fabrizio Romano puso fin a los rumores que vinculaban a Messi con un regreso a Barcelona o bien, su aventura en el Al Hilal del futbol de Arabia Saudita.

El experto también señaló que el padre y representante del futbolista, Jorge Messi viajará esta noche a Estados Unidos para concretar todo el acuerdo.

Messi confirma que será la nueva estrella de la MLS

Tal y como lo anunció el periodista Fabrizio Romano en una publicación en Twitter, misma en la que afirmó que el propio argentino sería el encargado de revelar las razones que lo llevaron a fichar con el equipo de la MLS, en redes sociales se viralizó un corto vídeo en el que se escucha a Messi revelar que tomó la decisión de irse a Miami.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", dijo el argentino en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio parisino para los medios Mundo Deportivo y Sport.

"Messi":

Porque anunció que será nuevo jugador de #InterMiamiCF pic.twitter.com/hJQWlPkbG8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 7, 2023

¿Por qué Messi no regresó al FC Barcelona?

En la reciente entrevista otorgada a Mundo Deportivo y Sport, el argentino admitió que tenía "muchas ganas, mucha ilusión" de poder volver al Barcelona, pero lo descartó después de "haber vivido lo que viví y la salida que tuve (del Barcelona), no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", aseguró 'Leo'.

"Sí, la verdad que sí, que obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación"



Messi en Sport y Mundo pic.twitter.com/UjP7Yph88u — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2023

Messi se enteró de que para volver al Barça, el club tenía que "vender jugadores o bajar el sueldo a jugadores" y por ese motivo "no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".

El futbolista no cree que la decisión de no firmar por el Barcelona haya sido exclusivamente suya, porque faltaban "muchas cosas".

Asimismo indicó que la cuestión económica "nunca fue un problema ni un obstáculo en nada" y comentó que nunca llegaron a hablar de un contrato.

"Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado", externó el jugador.

?? | Messi: "Iré al Inter de Miami". pic.twitter.com/F7jksC43iD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 7, 2023

Te puede interesar: Lionel Messi se va del París Saint-Germain; confirma el club parisino su salida