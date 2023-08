La Liga MX se queja del arbitraje y VAR en la Leagues Cup; reanudan partidos

Después de la polémica arbitral suscitada en el duelo de octavos de final de la Leagues Cup, entre América y Nashville SC, la Liga MX ha emitido un comunicado en la que pide mayor atención en el VAR.

Las Águilas quedaron eliminadas ayer martes en una cuestionable tanda de penaltis; sin embargo, durante toda la competencia se han presentado polémicas arbitrales contra varios clubes mexicanos.

La Liga MX confirmó que pidió mayor atención en los partidos de Monterrey (LAFC) y Querétaro (Philadelphia Union), los únicos equipos de México que siguen con vida en la justa norteamericana.

"Al mismo tiempo, estaremos siguiendo de cerca sus siguientes partidos, poniendo el foco en el tema arbitral y el VAR, situación que ya hemos hecho latente ante el Comité Organizador de LC, previo inicio de la ronda de Octavos de Final, con el objetivo de que la turne a la Concacaf para su análisis correspondiente", se puede leer en el comunicado.

América, Atlas, Tijuana, Guadalajara, Cruz Azul, fueron algunos de los clubes que se vieron afectados por el trabajo arbitral en su participación ante los clubes de la Major League Soccer (MLS).

La Liga MX reanuda partidos tras la Leagues Cup

La eliminación del América, el Toluca y los Tigres en la Leagues Cup provocó un radical cambio de planes en la Liga MX, cuyo Apertura 2023 se reanudará una semana antes de lo previsto. Será el viernes 18 de agosto.

En un principio, la realización del torneo entre los equipos de la Liga MX y la Major League Soccer haría que el certamen mexicano estuviera suspendido casi un mes, debido a que la expectativa era que varios clubes tricolores llegaran a las instancias finales del evento internacional. El plan original era que el Apertura 2023 volviera el viernes 25 de agosto.

Sin embargo, el Querétaro y el Monterrey son los únicos representantes de la MX en los cuartos de final de la Leagues Cup, así es que se ha tomado la determinación de que la Liga se reanude el viernes 18 de agosto, con la realización de la Jornada 4, que -junto con la 5- quedarían aplazadas y se les buscaría fecha.

Los partidos que están asegurados para efectuarse ese fin de semana son Puebla vs Atlético de San Luis, FC Juárez vs Guadalajara, Necaxa vs Tigres, León vs Mazatlán FC, Atlas vs América, Pumas vs Toluca y Cruz Azul vs Santos.

En el caso de los duelos Monterrey vs Tijuana y Querétaro vs Pachuca, todo dependerá de si los Rayados y los Gallos Blancos avanzan más en la Leagues Cup.

Si se quedan en cuartos de final, también sostendrán sus cotejos. Si clasifican a semifinales, se buscará una fecha posterior para efectuarlos.

Todo esto se dio porque varios clubes de quejaron de la inactividad que tendrían si esperaban hasta el último fin de semana de agosto. Aún no se dan a conocer los días y horarios, ni tampoco cuándo se jugará la quinta jornada.