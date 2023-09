"Checo" Pérez se sincera sobre la discriminación en F1

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio "Checo" Pérez está disputando su decimotercera temporada en la Fórmula 1 y la tercera con Red Bull. Desde que arribó a la escudería austriaca, el piloto mexicano se encuentra cada vez más cerca de los primeros lugares en el Campeonato Mundial de Pilotos.

En su primer año, finalizó en la cuarta posición por detrás de los dos pilotos de Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, y de su coequipero, Max Verstappen.

Para 2022, escaló un sitio y se "colgó" el bronce al finalizar por debajo de Charles Leclerc (Ferrari) y, de nueva cuenta, de Mad Max. Mientras que para la actual campaña se posiciona en segundo lugar con 219 puntos, 145 menos que el bicampeón del mundo. Sin embargo, su trayectoria dentro de la máxima categoría del automovilismo no ha sido sencilla, sobre todo por su nacionalidad, así lo declaró en el documental "Checo" de Star+.

"Ser un mexicano en este deporte sin duda que es difícil porque llevo dos carreras que no me subo al podio y ya todo mundo está hablando del gran error que había hecho mi equipo al contratarme, de lo mal que estoy manejando… Todo mundo se olvidó que hace tres meses estaba peleando por el campeonato", sentenció el tapatío.

Luego de adjudicarse el primer lugar en el Gran Premio de Singapur, el piloto más exitoso en la historia de nuestro país también compartió que ser padre de familiar y no basar toda su vida en el deporte motor no es bien visto.

"Hago mi trabajo, pero cuando termina me voy a casa y estoy con mi familia. Soy papá, me quito el traje y sigo trabajando, pero siento que al no estar tan involucrado en el mundo de la Fórmula 1, el tener una vida totalmente aparte del deporte, le molesta a algunos", puntualizó Sergio Pérez.