Futbolista entra en coma tras recibir una golpiza en pleno partido

EDOMEX.— El futbolista colombiano, Anderson Salas, fue reportado en estado crítico después de sufrir una golpiza en pleno partido de fútbol en Texcoco, Estado de México.

De acuerdo con distintos medios de comunicación, el jugador de tan solo 22 años, fue atacado por los rivales de su equipo tras el festejo de un gol.

El futbolista Anderson Salas queda en coma tras recibir una golpiza en pleno partido

El colombiano, quien ahora está en coma fue agredido la noche de este pasado 6 de septiembre en un encuentro de fútbol amateur.

De acuerdo con Récord, Anderson Salas de 22 años, fue atacado después de anotar un gol, ya que los rivales consideraron su celebración como una provocación, por lo que tras el festejo de su anotación, se desencadenó una serie de agresiones en su contra.

Joven guajiro agredido brutalmente en México tras anotar un gol: Ander Jafeth Salas, futbolista de La Guajira, se encuentra en estado crítico después de ser víctima de una violenta golpiza en México por celebrar un gol. Mientras tanto, su madre enfrenta… https://t.co/AlB3MWRKbm pic.twitter.com/F70vcQrDHb — Hola Digital (@holadigital_) September 11, 2023

En un vídeo que fue difundido en redes sociales, se puede observar cómo un grupo de futbolistas del equipo contrario comenzó a golpear al joven colombiano a puños y patadas. Mientras que sus compañeros intentaban detener a algunos agresores;

Tras la golpiza, Anderson Salas quedó inconsciente, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital debido a los golpes recibidos.

A días de los sucedido se informó que, actualmente el futbolista se encuentra en estado crítico en el centro médico Santo Niño de Atocha.

De igual modo, este caso ha causado mayor conmoción, pues al parecer el colombiano estaría solo. Y es que, Ana Jackeline Salas Mejía, madre de Ander, reveló que ha intentado viajar a México para estar con su hijo, pero no ha podido hacerlo debido a que no cuenta con pasaporte.

“En Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país. Yo no pido dinero, yo no pido nada, yo lo que pido es un simple pasaporte. Ya conocen mi caso, que me entreguen este pasaporte”, comentó en entrevista con el medio colombiano El Pilón. Ander Salas quedó inconsciente tras recibir un golpiza en un partido de futbol (Facebook: Eduardo Equihua Ponce)

En cuanto a los agresores, al parecer no hay detenidos ni tampoco se ha sancionado a nadie por el lamentable acto de violencia.

¿Quién es Ander Jefath Salas?

El colombiano de 22 años comenzó a jugar fútbol en un equipo aficionado de Valledupar. También estuvo jugando en Venezuela. Sin embargo, la crisis política en el país vecino lo forzó a regresar a Colombia. Mientras jugaba en el departamento del Meta, lo contactaron para viajar a México y ser parte de un equipo de tercera división.

El joven siempre buscó la manera de sacar adelante a su familia y encontró en el fútbol la mejor vía para hacerlo, pero ahora se debate entre la vida y la muerte a raíz de este desafortunado hecho.

#Edomex | Termina en coma por celebrar un gol.



Jafeth Salas recibió una brutal #golpiza luego de festejar su anotación en un juego de futbol en #Texcoco.



Tras el ataque, el joven colombiano se reporta grave; no hay #detenidos.@DanielaObregons nos cuenta en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/yuVKlRJtgW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2023

