CIUDAD DE MÉXICO.- Se acabó la especulación y ya es oficial. Cristian “Chicote” Calderón ya es nuevo jugador de América. Aunque a los medios de comunicación no ha emitido palabras, el jugador utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje.

El “Chicote” en su cuenta de Instagram recompartió una publicación del usuario Raúl Ocampo, que llamó la atención porque se lee el mensaje “A callar bocas”, señalando que ese será su objetivo como nuevo jugador de América.

Historia del “Chicote” Calderón en Instagram

“Chicote” Calderón en el América

El Club América ya compartió imágenes donde se observa a Calderón realizando pruebas físicas y médicas, mismas que aprobó el jugador. Este 3 de enero América reportó en Coapa para comenzar su preparación de cara al Clausura 2024.

Primer día como Águila 🦅



Pruebas médicas y físicas listas ✅ pic.twitter.com/1x8FGbv8LB — Club América (@ClubAmerica) January 4, 2024

Luego de varios días de especulaciones, el conjunto azulcrema presentó al “Chicote” en medio de las críticas por su llegada desde el acérrimo rival: las Chivas. Sin embargo, el lateral izquierdo mexicano no dejó un solo peso en las arcas del conjunto rojiblanco, ya que su contrato expiró y no hubo una renovación.

La llegada de Cristian “Chicote” Calderón para el torneo Clausura 2024 tiene enardecida a la afición del América. Su pasado como jugador del Guadalajara no tiene contentos a los fanáticos azulcrema. Además, hay episodios puntuales que sentencian su llegada a Coapa y que difícilmente olvidará la fanaticada del América: festejos y declaraciones en contra de las Águilas.

Reacciones por la llegada de “Chicote” Calderón

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue David Faitelson. El periodista de TUDN no está convencido de dicha contratación azulcrema, pero le da el voto de confianza.

“Insisto: a mí no me gusta que el América contrate futbolistas que procedan de su acérrimo rival, pero, futbolísticamente, la firma de Cristian “Chicote” Calderón no es mala”, indicó en su cuenta de X.

Insisto: a mi no me gusta que el América contrate futbolistas que procedan de su acérrimo rival, pero, futbolísticamente, la firma de Cristian “Chicote” Calderón no es mala. En Coapa, puede disciplinarse y descubrirse como el gran jugador que todavía prometía ser… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) January 3, 2024

Faitelson espera que América sea un club donde Calderón pueda limpiar su imagen tras las indisciplinas que han marcado los últimos años. “En Coapa puede disciplinarse y descubrirse como el gran jugador que todavía prometía ser”, concluyó David.

De los incidentes del “Chicote”, uno de los más recordados es cuando con tres goles de él en la fase de Cuartos de Final del Guardianes 2020 las Chivas eliminaron al América y festejó besando el escudo del acérrimo rival.

Incidentes del “Chicote” Calderón

Sin embargo, hay un más reciente. Previo al Clásico Nacional del torneo Apertura 2022, el lateral mexicano aseguró que el Rebaño era el equipo más grande de México. Declaración que causó gran polémica y Fernando Ortiz, entonces técnico de las Águilas, le respondió.

“Chivas es el más grande del futbol mexicano, pero bueno. Nos hace diferentes el tener un plantel vasto con puro jugador mexicano, esa es la gran diferencia entre uno y otro”, declaró en aquella ocasión.

Cuando aún era jugador del Necaxa y tuvo buenas actuaciones con los Rayos, Cristian Calderón ya estaba en la órbita del América, pero nunca hubo nada formal. Posteriormente fichó para el Guadalajara y la posibilidad se esfumó por completo.

Leer. Movimientos en Chivas: se va el “Chicote”