Si bien un gran sector de la afición americanista no vio con buenos ojos la incorporación de Cristian Calderón a las Águilas, el técnico Andre Jardine confía en el “Chicote” y sabe que él tiene que ganarse la confianza de la gente con sus actuaciones.

El brasileño señaló que el exjugador de las Chivas debe “rendir desde el día uno”, y además “no van a permitir que un jugador venga a romper lo construido”.

“No me preocupa, porque aquí tenemos un vestidor muy sano, liderazgos importantes que saben lo que se necesita para ser campeón. Encontramos un camino que requiere disciplina, compromiso, entregarte al cien por ciento todos los días y demostrar que estás con el club, grupo y conmigo. Si no estás, no estarás mucho tiempo (en el equipo). Vale para Cristian (Calderón) y cualquier jugador”, aseveró el brasileño en declaraciones para el sitio de la cadena ESPN.

Uno de los artífices de la estrella “14” de las Águilas, fue claro y señaló que es responsabilidad del jugador ganarse un lugar y eso solo lo conseguirá trabajando duro en los entrenamientos.

“Si no estás en cuerpo y alma, no solo en entrenamiento, sino también fuera de la cancha. Si no estás pensando en triunfar y querer hacer historia el propio equipo rechazará (a ese jugador). Eso queda claro”, comentó Jardine.

“Que le den la oportunidad de demostrar cuánto quiere estar aquí. Tenía otras ofertas y optó por América por ver en este club la oportunidad de hacer historia. A nivel técnico indiscutiblemente lo tiene y darle la oportunidad. Lo veo todos los días, está enfocado, comprometido y se verá mucho en este grupo”, expresó.

Nuevo refuerzo

No tenía que moverle mucho, pero el América estaría por presentar otro refuerzo inesperado: el joven Illian Hernández del Pachuca.

Hernández tiene paso también con Mineros de Zacatecas y apunta a estar en el conjunto azulcrema para poner presión en la delantera, con Henry Martín como gran referente en la punta.

Además de Illian y del mencionado “Chicote”, las Águilas han incorporado a Diego Esqueda, también del Pachuca, para el próximo Torneo Clausura 2024.— ESPN