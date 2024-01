Transcurría el año 1940 cuando este servidor y su familia se trasladaron a vivir a la colonia Alcalá Martín, cerca del Asilo Celaráin, en la Avenida Cupules, cerca también de la recién inaugurada Plaza de Toros Mérida.

Antes de estas fechas, conducido por mi padre, ya había presenciado algunas tardes de toros en el Circo Teatro Yucateco, cuando el autor de mis días me llevó a mi primera corrida en la Mérida. Era un mano a mano entre los toreros mexicanos Lorenzo Garza y Carlos Arruza, quien acababa de tomar la alternativa en México, de manos de “Armillita”. Recuerdo, como si fuera ayer, que Garza vestía un precioso terno verde bandera y oro, y Arruza iba vestido de obispo y plata. El triunfador fue Arruza, quien me fascinó con su toreo de capote, con extraordinarios pares de banderillas y su poderosa muleta, además de espectacular manejo del estoque. Este corridón hizo que me convirtiera en obsesionado a la fiesta de los toros, y a partir de entonces, en toda mi juventud, mi vida familiar, profesional y actual. A mi avanzada edad no había fallado a ninguna de las corridas de nuestra plaza, hasta que mis facultades físicas me lo permitieron, y durante ese tiempo, leí muchos libros taurinos y muchas revistas, como “Sol y sombra”, “La Lidia”, “La Fiesta”, “El Redondel”, “Aplausos”. Recorrí también muchas plazas para ver a los toreros de moda.

De las mejores corridas que vi en la Mérida recuerdo las dos actuaciones de Manolete, la tarde de Conchita Cintrón, los mano a mano de Luis Procuna y Luis Briones, con orejas y rabo para Procuna; otra del mismo Procuna ante “Calesero”, y una de Manolo Martínez con Eloy Cavazos y toros de Mario Moreno “Cantinflas”, en que Manolo indultó al toro “Morito”; dos corridas de Sinkeuel, en una David Silveti indultó a un pupilo de Juan Castillo (“Lunero”), varias otras faenas de Manolo, de Curro Rivera, de los españoles Paco Camino, Diego Puerta, Jaime Ostos, Gregorio García, Manolo Vázquez, “Antoñete”…

Los jueces de plaza que vi fueron Ernesto Pacheco Zetina “Xándara”, Gotfrid Figueroa, Alfredo Aguilar y Aguilar, Mariano Castillo, Russell Gutiérrez y la autoridad actual.

¡Feliz cumpleaños, querida Plaza Mérida! Mérida, enero de 2024