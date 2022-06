Bill Gates rechaza criptomonedas y NFT's

CIUDAD DE MÉXICO.- Ayer miércoles, el multimillonario tecnológico Bill Gates opinó que los NFT están basados “100 por ciento" "en la teoría del más tonto“, como un concepto financiero en el que incluso los activos sobrevaluados pueden generar dinero siempre que encuentre un tonto más grande a quien vendérselos.

¿Qué son los NFT's?

El mes pasado, el periódico español El Mundo, en su sección de tecnología publicó, NFT, Non Fungible Token o Tokens no fungibles, es una especie de certificado digital de autenticidad que mediante la tecnología blockchain, que se emplea en las criptomonedas (los tokens), se asocia a un único archivo digital. A partir de ahí, se ha construido una nueva forma de expresión (y negocio) digital.

Y agregó, un bien no fungible es aquel que no se consume con su uso, que no puede ser reemplazado y que no es sustituible, y concluye, una obra de arte es el ejemplo más ilustrativo de bien no fungible: se trata de una pieza irrepetible, única, insustitutible por otra.

Y llevando todo esto al mundo digital, señala el periódico español, los NFT son unidades individuales -imagen, vídeo, audio, texto o archivo comprimido- con un valor único. Esto es posible porque cada activo digital obtiene un identificador en el que se registran metadatos mediante tecnología de cadena de bloques, lo que garantiza que la pieza no se pueda duplicar.

Bill Gates: los NFTs, sostenidos bajo la “teoría del más tonto“

Durante su participación en un evento sobre el cambio climático organizado por el sitio TechCrunch, Gates dijo que prefería invertir en activos con resultados tangibles, como granjas o fábricas, “o una empresa donde fabrican productos“, y que no necesita criptomonedas o NFT’s.

“No estoy involucrado en eso. No estoy largo o corto en ninguna de esas cosas“, dijo Gates, sugiriendo que tampoco confiaba en los activos diseñados para “evitar impuestos o cualquier tipo de reglas gubernamentales".

“Obviamente, las costosas imágenes digitales de monos mejorarán enormemente el mundo“, bromeó Gates, refiriéndose al proyecto insignia de NFT, Bored Ape Yacht Club.

Escepticismo de Gates sobre criptomonedas

No es la primera vez que Gates expresa escepticismo sobre las criptomonedas. En una entrevista de febrero de 2021, se preocupó por los peligros de que los inversionistas habituales compren Bitcoin, especialmente cuando el valor de la criptomoneda era tan volátil y podía hundirse sobre la base de un tuit de un inversor destacado, como Elon Musk.

“Creo que las personas se dejan llevar por estas manías y es posible que no tengan tanto dinero de sobra“, dijo Gates en 2021.

“Mi pensamiento general sería que si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado".

Crisis en el mercado cripto

Las advertencias de Gates sobre la volatilidad fueron acertadas. Cuando habló en 2021, el precio de Bitcoin estaba subiendo y alcanzaría un máximo de 63 mil dólares en abril de ese año.

Luego caería dramáticamente, antes de volver a subir a un máximo histórico de más de 64 mil dólares en noviembre pasado.

Desde entonces, el precio de Bitcoin se ha desplomado una vez más. Esta caída dramática es parte de un conjunto más amplio de convulsiones que sacuden el mundo de las criptomonedas, luego del colapso de la llamada “moneda estable” Terra en mayo y el fracaso continuo de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius.

Del mismo modo, los precios de los NFT también han caído considerablemente. Algunos de los proyectos más importantes, como el ya mencionado Bored Ape Yacht Club, tienen un valor reducido a más de la mitad.

Al mismo tiempo, el volumen de negociación ha aumentado, ya que los compradores buscan adquirir activos digitales a precios bajísimos. Al igual que Gates, tal vez, pueden ser suscriptores de la teoría del tonto mayor de los NFT.