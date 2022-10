Jesús Retana Vivanco: De la frivolidad de un libro y cosas similares

De la frivolidad de un libro y cosas similares. Ya medio México conoce este “interesante volumen literario” que no hace más que dar evidencia de lo inestable de las preferencias de los lectores. ¿A que me refiero? pues a la reveladora prosa del “Rey del Cash”, independientemente del contenido que solo promueve nuestro coraje en contra de quien gobierna este país, por tanta pillería, traiciones, atraco y mentiras, utiliza la fórmula mágica con la cual vendió los primeros dos millones de ejemplares en tan solo un par de días y agotó existencias en los puntos de venta.

Un libro de 279 páginas, revelador para unos, repetitivo para otros, no muy bien escrito; lo interesante era generar el chisme y tener de primera mano las verdades desconocidas pero consabidas por los que no comulgamos con la forma de gobernar del emperador de Palacio Nacional. Es una lectura como la que nos gusta a todos los mexicanos, con una dosis de morbo y amarillismo que da testimonio a lo que nos han dicho hasta el cansancio analistas, columnistas, politólogos y las redes sociales. Sin embargo, había que enterarse de los escandalosos detalles del modus operandi de esta insaciable gavilla de insignes personajes cuyos nombres nos revela el libro, aunque al experto en ofrecer otros datos y negar los cuestionamientos con argucias y cínicas mentiras no le va a hacer ni cosquillas.

Si lo quiere leer, búsquelo, ya imprimieron varios millones más para que no se quede con las ganas.

El título de este editorial señala que vamos a tocar otras cosas, tal vez no tan similares pero entretenidas que no voy a separar en capítulos, sino en tomas, como las escenas que se repiten en la filmación de una película.

TOMA 1

Hablando de películas, ¿ya se fijaron la cantidad de churros, digo, de películas y series mexicanas que esta estrenando Netflix, en las cuales casi siempre salen los mismos actores? ¿Por qué será?

El otro día un amigo me comentaba sobre la posibilidad de que la oposición ganara en 2024, y qué opinaba al respecto.

No soy adivino —le contesté—. La oposición actualmente es más de lo viejo, más de lo rancio y hoy día tenemos muchos jóvenes votantes que no conocen y no tienen ni la triste idea de quiénes son sus representantes. Es el mismo taco de picadillo que hemos comido desde hace casi 70 años y además no creo que vayan a votar. Las nuevas figuras políticas que aparecen en el panorama, van a necesitar una carretada de dinero para darse a conocer y manejar una propuesta política realista y convincente, luego entonces, y con un poco de suerte, estrenaremos un régimen que le dé oxígeno a un México en terapia intensiva.

TOMA 2

No entiendo por qué siempre pierde en los playoffs el equipo al que le voy. Fue el caso de los Dodgers de Los Angeles, con uno de los mejores rosters en bateo y picheo. Volvieron a defraudar a los miles de compatriotas del otro lado y a todos sus fans de este lado.

Otra cosa que me desconcierta es la mala onda que le tiran a “Checo” Pérez en Red Bull (su propia escudería).

Helmut Marko, asesor y buscador de pilotos para la marca, un viejito con cara de pocos amigos que fue piloto en sus años jóvenes, ahora se ha vuelto muy prolijo en denostar al “Checo”, como cuando dijo que era “Un sudamericano con altibajos”. ¡Uuuupssss! no pasó geografía política en la secundaria, o cuando criticó su rendimiento en el Gran Premio de Hungría diciéndole que parecía estar de vacaciones.

A veces se despistan y se olvidan que “Checo” contribuyó a que Max Verstappen ganara el campeonato de pilotos el año pasado y este año.

¿Alguien sabe qué pasa con el otrora famoso “Chicharito” Hernández..? Creo que aún juega al fútbol.

TOMA 3

Importante designación le dio la revista Condé Nast Traveler a Mérida, colocándola en el 4º. lugar entre las mejores ciudades del mundo en la lista “The Best Big Cities” (4/10/2022) y no es poca cosa ya que la mencionada revista hizo una encuesta entre sus 800 mil lectores para seleccionar a las diez mejores ciudades.

La consideran como una ciudad de arquitectura colonial, donde se respira historia, tradición y sobre todo seguridad, además de su prestigiada gastronomía, biodiversidad y todos los vestigios arqueológicos que la circundan.

A propósito, hay una versión del significado del nombre de Yucatán, cuando los mayas escuchaban a los españoles referirse a dicho nombre con el que bautizaron a esta tierra, su significado es: “No entiendo tu lengua” del vocablo maya Yuk ak katan o el que comúnmente se conoce como “Oye cómo hablan” del vocablo Uh yu hthaan.

Dice el youtuber Chumel Torres en su “libro” México, manual de usuario (dista mucho de ser un libro…) que en Yucatán hay pirámides, hamacas, cochinita y calor, concluye diciendo que los yucatecos rompen las piñatas con los puños, por salvajes. Hay veces que el humor negro es más que peyorativo, sobre todo tomando en cuenta que Mérida es actualmente una de las mejores ciudades para vivir en Latinoamérica. Yo creo que por eso lo corrieron de HBO.

La irreverencia aunque sea humorística no deja de ser una humillación, y una frivolidad.— Mérida, Yucatán 24 de octubre de 2022 Twitter: @ydesdelabarrera