Nos comentan que… ¿desliz o evidencia? Una foto habría confirmado lo que era un secreto a voces, que en el llamado “war room” de ”Huacho” Díaz para la precampaña por la gubernatura de Yucatán pinta más tricolor que guinda.

¿La sombra de una precampaña?

¿Ivonne Ortega detrás de la precampaña de Joaquín Díaz Mena? Bueno, físicamente la exgobernadora no está en el equipo “huachista”, pero es muy claro que éste ya quedó atiborrado de quienes fueron, hasta fechas recientes, colaboradores de la hoy dirigente de Movimiento Ciudadano.

Una fotografía difundida hace unos días en las redes sociales por gente cercana a Díaz Mena, y “bajada” poco después –¿habrá sido una infantil indiscreción o algo intencional para medir reacciones?–, puso en evidencia un hecho que esta columna ha señalado: priistas dominan el “cuarto de guerra” del precandidato de Morena y muchos de ellos ya desempeñan algún cargo de coordinación.

La imagen colgada y que se “coló” a las redes sociales del virtual candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán

Aquí algunos de esos personajes: Luis Hevia Jiménez –coordinador de la precampaña y de la futura campaña de Joaquín Díaz–, oficial mayor en el gobierno de Ivonne Ortega y diputado local y presidente estatal del PRI después; Dafne López Martínez –jefe de la oficina del precandidato de Morena–, ex diputado estatal que acostumbraba referirse a la exgobernadora como “jefa”, en cuya gestión gubernamental se desempeñó como director del Registro Civil; Pablo Castro Alcocer, director del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán durante el mandato de la señora Ortega y posteriormente secretario de Desarrollo Rural y delegado de Sagarpa, y Marcos Alejandro Celis Quintal, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y recordado –así se publicó en su oportunidad– por las lágrimas que lo traicionaron al entregar, siendo secretario ejecutivo del entonces Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac, hoy Iepac), a Ivonne Ortega la constancia de mayoría en la elección por la gubernatura en 2007.

Lista de ”ivonnistas”

La lista de “ivonnistas” en el equipo de primera línea de Joaquín Díaz Mena es más larga. Allí están Gabriela López Gómez, quien llegó en 2007 a Yucatán de la mano de Ulises Carrillo Cabrera para impulsar la campaña de la entonces candidata del PRI, como estratega de mercadotecnia e imagen; Héctor Cabrera Rivero, quien fue cuñado de la exgobernadora y fiscal general del Estado en el quinquenio 2007-2012.

Gaspar Alemany Ortiz, secretario técnico de la Secretaría General del PRI y ex funcionario de la Consejería Jurídica en la administración “ivonnista”; Bruno Sánchez Canul, delegado de Prospera en el sexenio de Enrique Peña Nieto y coordinador de la Comisión Operativa en Mérida por Movimiento Ciudadano con el grupo de la ex jefa del Ejecutivo, y Antonio Homá Serrano, ex diputado local por el PRI y secretario de Acción Electoral en la directiva priista que encabezó Francisco Torres Rivas, quien siempre trabajó de cerca con la ex secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

De malas compañías

A los citados políticos expriistas se suman, dentro del equipo de respaldo a Joaquín Díaz Mena, el ex diputado y ex delegado federal Jorge Carlos Berlín Montero; Gerardo Eleazar García Acevedo, quien fue también parte del grupo que llegó a Yucatán en 2007 comandado por Ulises Carrillo Cabrera y recomendado por el ex dirigente priista Felipe Enríquez Hernández –compadre de Ivonne Ortega–, y veteranos políticos del interior del Estado que durante muchos años militaron y ocuparon cargos en el PRI, hasta que la fuente que representaba este partido se agotó.

En este caso están Feliciano Moo Can, quien fue diputado, líder de la CNC y secretario general priista en Yucatán; Leonel Rosado Mena, ex alcalde de Celestún y ex diputado suplente, y Raúl Quintal Carvajal, ex alcalde de Tecoh, por citar a algunos. Los dos últimos, por cierto, están involucrados en la mafia inmobiliaria que traficó con terrenos de la costa yucateca.

Un equipo tricolor

La mayor parte del equipo de operación de Joaquín Díaz es ya tricolor, pero por allá quedan algunos destellos que alguna vez fueron azules y han acompañado al ex delegado de Bienestar en su aventura guinda.

Por supuesto, no podían faltar en la fotografía a la que nos referimos líneas arriba. En esa imagen están Jacinto Sosa Novelo, quien fue diputado local panista, delegado de la Procuraduría Agraria en Yucatán en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, coordinador de asesores de diputados panistas en Campeche y, ya como integrante de las filas morenistas, delegado del Infonavit por breve tiempo; Alberto del Río Leal, ex diputado local del PAN, ex funcionario de la Sedesol en el gobierno calderonista y, recientemente, director administrativo de la delegación de Bienestar con Huacho Díaz; Edgardo Medina Rodríguez, quien también fue diputado local por el PAN y alcalde panista de Cenotillo y hoy es funcionario de Bienestar; Felipe Duarte Ramírez, regidor por el PAN en la administración municipal 2012-2015 y hasta hace un tiempo representante en Yucatán de la coordinación nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y Juan Balam Várguez, representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Yucatán.

Son los menos ahora, avasallados por la ola roja que antes pasó por el PRI. ¿Y los morenistas de cepa dónde están?

¿Borrón y cuenta nueva?

En la fotografía del grupo de apoyo a Huacho Díaz Mena no dejó de llamar la atención la presencia de Carlos Moreno Magaña, ex alcalde de Kanasín salpicado por escándalos de irregularidades en el Programa Emergente de Vivienda (PEV) y de empresas “fachada” que prestaron “servicios” al Ayuntamiento que presidió, en el trienio 2015-2018.

Y es de llamar más la atención porque supuestamente Díaz Mena ordenó darle de baja de la delegación de Bienestar cuando surgieron las primeras quejas por manoseo del PEV y lo denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al parecer esas diferencias, si en realidad las hubo, ya quedaron en el olvido, pues Moreno Magaña sigue muy activo y su ex jefe en Bienestar lo ha incorporado a un grupo selecto de operación política en el que hay expriistas y expanistas.

¿Todo estará perdonado? Bueno, aún sigue “viva” la polémica por la adjudicación de millonarios contratos de la Secretaría de Bienestar a una empresa que Carlos Moreno conoce muy bien, pues trabajó con ella en su administración municipal.

El PRI Yucatán, lento pero seguro

La decisión cupular que permitirá al PRI encabezar en Yucatán la fórmula al Senado por el Frente Amplio por México ha generado encontradas reacciones, pues se daba como un hecho que el PAN obtendría esa posición.

Desde días atrás se manejaba la versión de que Rolando Zapata Bello estaría en esa fórmula, pero se consideraba que iría en segundo lugar. Ahora, con el acuerdo de PAN y PRI en Ciudad de México –que esta columna anticipó– para ir en candidatura común con Renán Barrera Concha y Cecilia Patrón Laviada en las elecciones por la gubernatura y la alcaldía de Mérida, respectivamente, la candidatura del ex gobernador priista va tomando forma.

La incógnita ahora se reduce a quién ocupará la segunda posición en la fórmula. Debe ser mujer y los nombres que más suenan son los de María Isabel Rodríguez Heredia, como apuesta del gobernador Mauricio Vila Dosal, y de Kathia Bolio Pinelo, impulsada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza. Lo único seguro es que, aun perdiendo el Frente la elección, la cabeza de fórmula sí llega al Senado.

¿Nuevo frente de división en el PAN?

Precisamente la diputada federal Kathia Bolio Pinelo ya comenzó a invitar a panistas y simpatizantes a acompañarla a su registro como precandidata al Senado, evento que se realizará este sábado en el Comité Directivo Estatal del PAN.

Su inscripción servirá de termómetro para medir su aceptación entre la militancia, en comparación con la de María Isabel Rodríguez Heredia, de quien se dice prácticamente “ya tiene amarrada” una posición en la fórmula al Senado.

Lo que es un hecho es que, mientras la directora de la Universidad Tecnológica está haciendo labor de acercamiento a las bases en Mérida, la diputada federal siempre ha tenido su fuerza principal en el Interior del Estado.

Los que conocen del tema nos comentan que en las oficinas de la 58 hay varias preguntas en el aire, como ¿qué conviene más a la fórmula del Frente para el Senado, tener fuerza en Mérida o en el Interior del Estado? Y, a su vez, ¿qué conviene más a la candidatura de Renán Barrera a la gubernatura: que le den mayor impulso en Mérida o en el resto de la entidad? Ya se verá cómo se configuran las candidaturas.

Mientras tanto, el levantamiento de mano de Kathia Bolio vino a sacudir el avispero, máxime cuando se sabe en los círculos blanquiazules que nunca ha sido santa de la devoción del hoy ocupante del Palacio de Gobierno, quien, por el contrario, impulsa la carrera política de Isabel Rodríguez. ¿Se abre nuevo frente de división interna en el PAN?

