No obstante que padecimos una pandemia y un proceso inflacionario mundial desatado por una guerra —la de Rusia-Ucrania— y a pesar de la situación de desastre en que el país fue recibido por el gobierno de AMLO, en los cinco años desde que lo tiene, México ha experimentado avances notorios en todos los terrenos.

Aunque sus adversarios, que tienen una bien engrasada maquinaria de propaganda a su servicio, bombardean con lo contrario, el pueblo no se ha dejado engañar y está sacando sus propias conclusiones sobre lo que ocurre en el país y sobre la manera como es tratado por ese gobierno.

Es innegable que la situación de los mexicanos y de México ha mejorado, a ojos vistas, de manera importante, en los últimos 5 años. Veamos:

Durante décadas, el salario mínimo estuvo congelado —subía unos cuantos pesos al año— porque los priistas y los panistas, que estaban al servicio de la minoría enriquecida que se beneficiaba de que permaneciera estancado —so pretexto de que elevarlo sería inflacionario— se negaban a elevarlo. Durante 36 años perdió más de 70 por ciento de poder de compra.

Por el contrario, con este sexenio reinició el ascenso de su capacidad adquisitiva al subir de $ 88.36 diarios que fue en 2018 a $ 248.93 —$ 274.9 en el caso de la Zona Libre de la Frontera— en 2024, un incrementó de 281 por ciento en el primer caso y de 311, en el segundo. Fueron millones los beneficiados.

Durante este lapso, se redujo, también, la pobreza en México de manera sin precedente. Según datos de Coneval, en 2004, con el gobierno de Fox, era de 47 por ciento; con Calderón, de 46.1 por ciento —una pobre disminución de menos de un punto porcentual entre uno y otro—; con Peña bajó a 43.2 por ciento (apenas 2.9 por ciento menos respecto a Calderón).

En cambio, a la mitad del cuarto año de AMLO, en 2022, había bajado a 36.3 por ciento, 7 puntos porcentuales menos que con Peña y 10, respecto a los 2 gobiernos panistas anteriores a este.

La ocupación aumentó también. En 2023 se alcanzaron cifras récord en empleo. Al 30 de noviembre de este año, se contabilizaron 22 millones 409 mil 268 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los cuales sólo en este último año se crearon un millón 36 mil 372, cifra también inusitada en la historia laboral de la institución.

Asimismo, el desempleo disminuyó en el penúltimo trimestre de este año para situarse en 2.8. todo ello fruto de las políticas sociales de este gobierno orientadas a servir al pueblo.

Y qué decir de las obras. Se han hecho en todo el país de todo tipo y tamaño para mejorar las condiciones de vida de sus más de 126 millones de habitantes ya sea para resolver problemas de carencia de agua potable en amplias regiones; de ausencia de carreteras entre pueblos y ciudades ancestralmente incomunicados; de infraestructura para tener servicios bancarios e internet en pueblos apartados, o para crear zonas industriales con fines de desarrollo regional o tener sistemas ferroviarios que impulsen la economía de vastas regiones, como el Tren Maya y el Transístmico, detonantes de empleo.

En estos días los adultos mayores se preparan para recibir un nuevo aumento en sus pensiones. A partir del 1 de enero, pasarán de 4,800 a 6,000 pesos bimensuales, un aumento de 25 por ciento.

Antes de este sexenio la pensión era mediocre y para unos cuantos; mal copiando el programa que AMLO había establecido para la Ciudad de México cuando fue Jefe de Gobierno, el gobierno priista de Peña creó una que le daba a unos cuantos, seleccionados por sus funcionarios, 525 pesos al mes, pagaderos cada dos meses. Como no era universal era usada como instrumento de control y tener clientela en elecciones.

La actual, por el contrario, sí lo es. La creó este gobierno a partir de su primer año para todos quienes cumplan el requisito de la edad, que es tener 65 años o más. Es además un derecho constitucional, por lo que ningún gobierno la puede quitar. Para lograrlo necesitaría reunir dos terceras partes de los votos en ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Esto es muy importante porque, aunque la derecha, de dientes para fuera afirma que si llega al poder no la quitará, existe el antecedente de cuando AMLO propuso su incorporación a la Carta Magna el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. Además, la derecha siempre ha estado en contra de los programas sociales. Fox es uno de sus exponentes.

No es el único programa social creado por este gobierno. Tiene un sinnúmero de ellos que implican inversiones cuantiosas cuyo objeto es apoyar a amplios sectores sociales para ayudarse a superar carencias y avanzar en la escala social. Algunos son: becas para estudiantes en todos los niveles, pensión vitalicia y universal para las personas con discapacidad, apoyos a jóvenes que no estudian ni trabajan —para capacitarse y obtener empleo—, recursos a campesinas y campesinos para que siembren árboles en sus parcelas, a madres que trabajan para el cuidado de sus hijos y puedan salir a trabajar o a estudiar; a padres y madres de familia para que restauren las escuelas de sus hijos.

Económicamente, nunca estuvo mejor el país que como hoy con un peso fortalecido y un crecimiento que se augura será de más del 3.5 por ciento al término de este año, cuando en los 36 de gobiernos neoliberales no pasó del 2, no obstante que no azotaron al país desastres naturales del orden de la pandemia que derrumbó nuestra economía 8 por ciento. Una recuperación que es una hazaña poco vista en el mundo.

Como símbolo de los tiempos que corren este martes comenzó a surcar los cielos la compañía aérea del estado mexicano Mexicana de Aviación, destruida por dichos gobiernos que un poco más y destruyen al país. Ave Fénix que se levanta de sus cenizas, Mexicana se yergue como augurio de, todavía, tiempos mejores.

Por eso, y con la confianza de que el próximo será mejor, digo a mis lectores: ¡Feliz 2024!— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa