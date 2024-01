Nos comentan que… por si alguien lo dudadaba, en el “cuarto de guerra” de Joaquín “Huacho” Díaz Mena ya no hay un instante de tregua, especialmente tras la desbandada morenista que siguió a la presentación del listado de los seleccionados del proceso electoral en Yucatán.

Avalancha de inconformidades

Parece que se está volviendo costumbre el encendido de focos de alarma en el “cuarto de guerra” de Joaquín Díaz Mena.

Nos aseguran que integrantes del círculo de primera línea del virtual candidato de Morena a gobernador están prácticamente desesperados y han tenido acercamientos con muchos descontentos por los procesos de selección de candidatos a alcaldes y diputados locales.

Estaban confiados, nos dicen, y pensaron que nadie o casi nadie se iría del partido al conocerse las designaciones, pero la realidad los ha rebasado y hay brotes de inconformidad. El que no piensa abandonar el partido, al menos amenaza con bajar las manos.

De acuerdo con nuestras fuentes, los descontentos están desfilando en una oficina en la cual les ofrecen desde obra en el próximo gobierno del Estado –si “Huacho” llegara a ganar, claro– hasta puestos en el gobierno federal. La mayoría de los convocados dice que lo pensará, ya que no le genera confianza el ofrecimiento. El equipo del exdelegado de Bienestar ya percibe situación de crisis.

Faltó tiempo

A la situación antes descrita se suma una ola de desprendimientos morenistas en varios municipios importantes.

Todo apunta a un fallo en los cálculos, pues como habíamos publicado en esta misma columna, el objetivo del partido guinda al prorrogar el anuncio de los seleccionados y esperar casi el final del plazo era evitar la desbandada de quienes no serían beneficiados con la imposición de espacios, de la que en varios casos se está responsabilizando a Joaquín Díaz Mena.

En este aspecto, Kanasín sigue dando de qué hablar. En ese municipio fue designado candidato el expriista y ahora pevemista Florentino Chan Gamboa, cuyos familiares y parte de su comité municipal en el Partido Verde, como ya informamos, resultaron beneficiados con el Programa Emergente de Vivienda 2022.

Los problemas para Morena se siguen presentando en ese municipio, pues se tiene conocimiento de que varias figuras políticas identificadas con el partido guinda, entre ellos el exaspirante Adrei Núñez, han expresado su molestia por la selección de un candidato sin experiencia y sin propuestas, totalmente ajeno al morenismo.

El flamante candidato ha quedado prácticamente solo y bajo la tutela de Wílberth “Wilo” Buenfil Berzunza, su eterno operador priísta y director de Obras Públicas en el Ayuntamiento que presidió William Pérez Cabrera. Lo peor de todo, según nos dicen, es que Florentino Chan ya no sabe qué hacer con su candidatura al quedar aislado y sin respaldo de la estructura partidista.

También rompe con Morena

Apenas unas horas después de que Morena publicó la lista de quienes serán sus candidatos a las diputaciones locales, la ticuleña Rubí Argelia Be Chan, seleccionada para el Distrito 21, dio a conocer en las redes sociales que no aceptará la designación y prefiere concluir su encomienda como diputada de la actual Legislatura estatal.

Dijo que después de una plática con su familia y sus colaboradores decidió no participar en otro proceso electoral.

La legisladora, como hemos publicado, aspiraba a la candidatura morenista a la alcaldía de Ticul y manifestó su descontento al ser impuesto para esa postulación el expriista Humberto Parra Sosa.

Del Tiktok, al Senado

Lo que hacen la política y los nuevos tiempos: algo que ha llamado la atención en los últimos días, generando todo tipo de comentarios, es la aparición de Rolando Zapata Bello como nuevo “influencer” y nada menos que en Tik Tok, el canal de moda.

Luego del silencio y el bajo perfil que mantuvo durante más de cinco años, hasta su incorporación al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el exgobernador y actual candidato a senador por la alianza PAN-PRI-PRD ha tratado de dejar atrás su imagen de político tradicional y “sube” casi a diario vídeos con temas de sucesos cotidianos.

En uno de ellos se le ve revisando el guardarropa en el clóset de su casa y arriba aparece una larga fila de maletas que han dado pie a suspicacias y comentarios chuscos, pues se sabe que Zapata Bello no acostumbraba viajar y la gente se pregunta qué habría adentro del equipaje.

En otro material de Tik Tok, Zapata Bello muestra a una perrita de la calle que adoptó y se ha convertido en la consentida de la familia, según explica él en el vídeo. Como político y gobernador nunca se le había visto como defensor de los animales, “fan” de las mascotas o impulsor de la fauna doméstica.

Así las cosas, al estilo Mariana Rodríguez, el exjefe del Ejecutivo se estrena en redes sociales y busca atraer la atención ahora que competirá en primera fórmula por la senaduría abanderando a la coalición Fuerza y Corazón por México. Seguramente se le verán más apariciones en Tik Tok.

El Iepac, bajo señalamientos

En voz de su presidente, Moisés Bates Aguilar, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) está exigiendo recursos adicionales a los $436 millones que le autorizó el Congreso del Estado para el ejercicio 2024, pero hay quienes ponen en duda la adecuada administración financiera del organismo.

En 2019, el Iepac recibió observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por no comprobar cierto tipo de gastos, tales como pagos para posadas navideñas, para seguros contra incendio con costo de más de 140 mil pesos, mantenimiento de equipos de intercomunicación análogos –del siglo pasado– por más de $37,000 (de apenas unos cuantos equipos reportados en sus informes financieros) y asesorías de marketing digital.

Todo esto, de acuerdo con los documentos oficiales, sucedió en años pasados no electorales, como es el caso de 2019, pero las cuentas apenas fueron dictaminadas en febrero de 2023.

