Pablo Lyle. Revelan su último deseo antes de ir a la cárcel (VÍDEO)

Pablo Lyle se encuentra en la cárcel luego de que fuera declarado culpable por homicidio involuntario y aunque aún se desconoce cuál será su sentencia, se habla de que el actor podría pasar entre 9 y 10 años, aunque, si las cosas se acomodan un poco a su favor, podrían ser solo cinco.

Sin embargo, han sido varios famosos los que se han pronunciado tras la detención de Pablo Lyle, como por ejemplo: Michelle Renaud, Sherlyn, Andrea Legarreta, Juan Osorio y su amigo, Horacio Pancheri, quien se mostró sumamente conmovido por el veredicto final ya que esperaba que fuera diferente. El también actor argentino contó cómo fue su última conversación y cuál era su único deseo tras finalizar toda esta polémica. Aquí los detalles.

Esto es lo que podría tener hasta 15 años en prisión a *Pablo Lyle* al ser declarado culpable de homicidio involuntario el día de hoy.

Se dictará sentencia el 26 de octubre…Lyle arruinó su vida y carrera por un momento de rabia.

pic.twitter.com/BBdsNQNCbq — CloudyuD83CuDF27 (@NubiaArizaga3) October 4, 2022

Pablo Lyle. Revelan su último deseo antes de ir a la cárcel

Horacio Pancheri se pronunció al respecto luego de que Pablo Lyle fuera declarado culpable y reveló que durante los tres años que estuvo bajo arresto domiciliario ambos mantuvieron mucho contacto e incluso confesó cuál era su más grande deseo una vez que pasara todo este escándalo.

Pablo Lyle le externó a Horacio Pancheri que lo único que quería era estar con sus hijos el día de su cumpleaños el próximo mes de noviembre, pues lo más importante para él siempre ha sido su familia. Desafortunadamente, no podrá hacerlo realidad ya que estará en prisión.

"Todo este tiempo con él he hablado mucho, hemos estado muy unidos estos tres años y me acuerdo que uno de los últimos mensajes que me mandó fue 'en noviembre cumplo años y espero estar en casa'. Es durísimo por él, por su familia, por sus hijos, por su esposa." reveló Pancheri

Horacio también comentó que era muy lamentable la situación por la que estaba pasando Pablo Lyle y su familia, y aunque no justifica la reacción de su amigo ni la violencia como actor, asegura que lo que le sucedió, a todos nos puede pasar, pues "se desconectó" como cualquier otra persona.

"Anoche no pude dormir de pensar en dónde está mi amigo, a dónde lo van a llevar, de ese último abrazo con Ana, con sus papás, inevitablemente te pones en su lugar. No justifico el acto de violencia y no justifico si yo tengo un acto de violencia, no justifico la violencia, pero fue un segundo que se desconectó como yo me desconecto, como cualquiera se desconecta, tuvo este mal acto que sucedió con este señor que también siento mucho por la familia."

De esta manera se despidió de su familia el actor Pablo Lyle después de ser declarado culpable por el homicidio involuntario a un hombre cubano de 63 años.

Se esperará que en las próximas semanas de dictamine el tiempo que tendrá que cumplir en la cárcel. #pabloLyle #sentencia pic.twitter.com/hvWydxPyfb — Lizbeth García (@LizbethGarciaOf) October 4, 2022

Horacio Pancheri llora por Pablo Lyle tras ser declarado culpable

Fue precisamente el pasado miércoles 4 de octubre, día que se dio a conocer que Pablo Lyle era culpable de homicidio involuntario contra Juan Hernández, hombre de origen cubano de 63 años, que Horacio Pancheri estuvo como invitado al programa de Julian Gil "Siéntese quién pueda".

El actor argentino se enteró de la noticia estando en plena transmisión en vivo y no pudo contener el llanto y las lágrimas luego de que le informaran el veredicto final de su amigo, pues él esperaba que la situación cambiara y que las cosas para Pablo Lyle estuvieran aunque sea un poco a su favor.