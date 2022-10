CIUDAD DE MÉXICO.— Laura G es una de las conductoras estelares del programa "Venga la Alegría", pero antes de que lograra ese lugar, la presentadora de TV protagonizó un tremendo escándalo en compañía del famoso periodista y presentador de noticias, el yucateco Carlos Loret de Mola, con quien trabajó en Televisa.

Recientemente, la regiomontana revivió la polémica, habló del famoso "cabañazo" y cómo superó las críticas tan severas en su contra.

Laura G y Carlos Loret de Mola; revive la polémica la conductora

En entrevista para el podcast "Aprendiendo a sanar desde la raíz" conducido por Roger Gonzalez, Laura G abrió su corazón y expuso su lado más humano; fue así como la presentadora de TV habló de los momentos más complejos que ha pasado a lo largo de su carrera profesional y personal.

Uno de ello sería el famoso "cabañazo", polémica que protagonizó en 2011 cuando fue captada saliendo de una cabaña junto a Carlos Loret de Mola fuera del horario de trabajo.

En aquella ocasión, Laura recibió fuertes ataques debido a que el periodista yucateco era un hombre casado y la actitud que ambos mostraron era bastante sospechosa.

Sin embargo, ahora la conductora del matutino de TV Azteca relató cómo vivió y aprendió a lidiar con el "hate" (odio) que internautas emitieron en contra de ella.

Asimismo, la presentadora de "Venga la Alegría" mencionó que de tanto que le decía que era una tal por cual empezó a creérselo:

"Me tocaron muchos golpes en redes. Recuerdo algunos momentos en donde me veía al espejo... Hubo una vez que de put** no me bajaban y me acuerdo que me empecé a creer que era eso. Me acuerdo verme en el espejo llorando y me decía: 'o sea, ¿sí soy? Realmente Laura, ¿eres? O, ¿es lo que dicen que eres?', y yo dije: 'no, no soy'. Entonces, desde ese momento, no permití que nadie me dijera quién iba a ser", detalló Laura.

En la entrevista, Laura G explicó cómo hay que lidiar con los malos comentarios, y aprovechó para mandar un mensaje a esos internautas quienes critican sin consideración.

"No hay que permitir que los mensajes negativos que te lleguen se vayan más allá de la pantalla... Yo sé quién soy y eso es lo más importante, el tema es que yo ya tengo 37 años... Realmente comencemos a cambiar y volvámonos buenos seres humanos", externó la regiomontana.

Laura también aconsejó a los usuarios de Twitter que cuando no les agrade una persona no la sigan:

"Si te cae alguien mal, bye. Deja de seguirlo y por favor no escriban cosas negativas, porque solo se ve reflejado una admiración frustrada", mencionó la presentadora de TV.

La conductora de "Venga la Alegría" finalizó definiéndose como una persona fuerte que le apasiona su trabajo, el cual nunca abandonará.

"Mi misión es esta, seguir comunicando, seguir comunicando mis experiencias, seguir comunicando mis golpes de vida, porque estoy segura de que personas aprenden a través de lo que a mí me ha pasado", concluyó.

¿Qué pasó entre Laura G y Carlos Loret de Mola?

Hace 11 años, Laura G y Carlos Loret de Mola protagonizaron un escándalo que acaparó las noticias, pues fueron paparazzeados saliendo de una cabaña, fuera del horario de trabajo.

De acuerdo con la revista TV Notas, el periodista y la reportera (en aquel entonces) se citaron al terminar el noticiero en una cabaña de La Marquesa, en el Estado de México. En dicho lugar estuvieron solos y encerrados por seis horas.

"Desde que se conocieron hubo química; ella sabía que era casado ¡y aún así se le metió!", publicó la revista señalando que una fuente 100% segura les aseguró tal cosa.

El medio impreso indicó que solo recibieron a un mesero, quien por orden del chofer de Loret, les llevó tortillas de harina, queso y salsa para preparar quesadillas.

Como era de esperarse, esta situación que dio mucho de qué hablar.

En aquel 2011, el periodista yucateco, quien estaba casado, era el jefe de Laura G en "Primero Noticias", programa transmitido a partir de las 5 de la mañana por el canal de Las Estrellas.

En dicho noticiero, Laura estaba a cargo de la sección de espectáculos, pero la presentadora siempre se mostró como una "alumna" de Loret de Mola, incluso en varias emisiones externó su profunda admiración por Carlos, debido a ello se creyó que su trato solo era laboral.

Pero cuando salieron a la luz un par de fotos comprometedoras, la conductora regiomontana fue señalada como la mujer que intentó acabar con el matrimonio del yucateco.

"Mantienen una relación muy cercana desde hace más de un año y que se ven todos los viernes", se indicó en la publicación impresa.