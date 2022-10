CIUDAD DE MÉXICO.— Desde hace unos días se ha rumoreado que Ingrid Coronado podría regresar a la televisión para conducir un matutino, sin embargo, éste no sería "Venga la Alegría" ni mucho menos sería un programa de TV Azteca, por el contrario se dice que la exGaribaldi se integraría a "Sale el sol" emisión de la televisora de Imagen Televisión.

Pero, la exesposa de Fernando del Solar habría puesto una condición para aceptar. Sobre este rumor Gustavo Adolfo Infante se ha pronunciado.

¿Ingrid Coronado tomaría el lugar de Gustavo Adolfo Infante? Periodista lo aclara

Días atrás se empezó a especular sobre el retorno de Ingrid Coronado a la pantalla chica, esto luego de ser captada en las instalaciones de Grupo Imagen donde presuntamente sostuvo una importante junta con ejecutivos de canal.

Tras su supuesta visita, se dijo que la autora del libro "Mujerón" puso como condición que Gustavo Adolfo Infante dejara el programa de "Sale el sol" a cambio de que ella se incorpore.

Para sorpresa de varios, Gustavo Adolfo Infante fue captado afuera de Televisa, su presencia como era de esperarse causó intriga. Reporteros que se encontraba ahí le cuestionaron sobre si Ingrid pidió su salida del matutino de Imagen Televisión y si se incorporaría a algún proyecto de la televisora de San Ángel.

"Vine a visitar a un amigo, yo soy desde hace 19 años, 20 años casi, exclusivo de Grupo Imagen, para México por lo cual no puedo trabajar en ninguna otra televisión abierta en México que no sea Grupo Imagen", destacó el titular del programa "De Primera Mano".

Sobre el rumor de que Ingrid Coronado pidió su salida a cambio de volver a la televisión, Infante dijo no estar seguro de que la exesposa de Charly López haya pedido tal cosa, pero de ser así duda que se lo concedan.

"No tengo idea, yo tengo una orden de restricción por parte de esta persona, por la cual no puedo hablar, por una declaración que su exmarido dio en uno de mis programas, entonces no puedo hablar, yo no lo sé, pero se me haría muy extraño que alguien que no tiene trabajo en televisión vaya a intentar imponer condiciones para entrar a un lugar. Digo, no sé si yo sea importante para Grupo Imagen, pero por lo menos llevo 19 años trabajando para ellos", explicó el también presentador de TV.

¿Gustavo Adolfo Infante tiene influencias en Imagen Televisión? ¿Por qué no podrían la petición de Ingrid Coronado?

Pese a los rumores sobre la supuesta petición de Ingrid Coronado, se dice que sería complicado que la empresa acepte cumplir la condición de la exconductora de "Venga la Alegría", pues Gustavo Adolfo Infante es una de las manos derechas de los ejecutivos de la empresa.

Además como él mismo mencionó, tiene años trabajando con los dueños de la televisora a los que les ha mostrado su fidelidad.

Incluso, según Alejandro Zúñiga, es tanta la confianza que éstos le tienen al periodista, que cuando el canal cambio de nombre, al periodista le pagaron un año pese a que no estuvo trabajando.

"Acaba de decir en una entrevista que cuando hubo la transición de Cadena 3 a Imagen Televisión, la familia Vázquez le pagó un año sin trabajar para que no se fuera a trabajar a otro lugar, ahí estás confirmado que la familia lo quiere y que su lugar está más seguro de lo que mucha gente cree", comentó Alejandro Zúñiga sobre la posición de Gustavo Adolfo Infante en Grupo Imagen.