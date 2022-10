CIUDAD DE MÉXICO.— Ingrid Coronado sigue inmersa en la polémica, pero no solo por la disputa que sostiene con la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, por el tema de la herencia que dejó el exconductor de "Venga la Alegría". También el pleito que tiene con su exesposo Charly López ha causado que la autora de "Mujerón" sea criticada, pues éste ha dado detalles "turbios" de la vida de la expresentadora de TV.

Exesposo de Ingrid Coronado habla del futbolista con el que le fue infiel

Fue en diciembre del año pasado (2021) que Charly López, quien fue invitado a conducir el programa "De primera mano" fue cuestionado sobre su relación con Ingrid Coronado. En aquella ocasión el exintegrante del grupo Garibaldi terminó revelando que Ingrid Coronado le fue infiel con un futbolista.

En el programa conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, éste le preguntó al exgaribaldi sobre las supuestas infidelidades que cometió la exconductora de "Venga la Alegría". Tras un momento de silencio, López contó cómo lo engañó Ingrid.

"¿De dónde sacas eso?", señaló Charly tras un momento de silencio incómodo. Tiempo después, Adolfo Infante sin rodeos le dijo que sin problema podía revelar el nombre del deportista que intervino en su relación con su exesposa.

En aquella ocasión Charly se opuso a que Gustavo Adolfo revelará el nombre del jugador, sin embargo, agregó que la también locutora le fue infiel con un empleado de TV Azteca.

"No, no lo digas, con todo respeto es un hombre casado. Es verdad, me fue infiel con él y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo, sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando del Solar", detalló Charly López.

Sin embargo en una reciente entrevista, el también actor volvió a ser cuestionado sobre la presunta infidelidad de Ingrid con un deportista. Esta vez, el también empresario además de confirmar que Ingrid Coronado le fue infiel reveló "detalles" que anteriormente no había dicho.

“Sí me fue infiel con un futbolista del América y no nada más con él...”, relató Charly López.

Charly destacó que no daría el nombre del futbolista, pues actualmente está casado y él en su momento no tenía pareja, pero sin darse cuenta terminó teniendo una relación con una mujer casada (Ingrid).

“Está casado, y es un excelente ser humano. Aquí el tema es que, en ese momento, él estaba soltero, y ella no. El tema no es de él, y además ya está casado y yo lo respeto mucho. Es un gran futbolista”, añadió el intérprete de "Yo tengo una bolita que me sube y me baja".

En la charla, el exesposo de Ingrid Coronado y papá de su hijo Emiliano reconociendo que al principio de su relación hubo mucho amor, pero todo se fue apagando.

Cabe destacar que Charly López e Ingrid Coronado sostienen una demanda por una casa que la también escritora estaría peleándole al bailarín.