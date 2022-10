Pablo Lyle. Este es el recurso que podría utilizar para reducir su sentencia en la cárcel

Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario y se encuentra en una prisión de Miami en la que espera que se dictamine su sentencia. Ante esto, se ha hablado mucho sobre el tiempo que estaría el actor en prisión, pues se dice que serían entre nueve y 15 años años o hasta una pena máxima, que es lo que la familia del fallecido Juan Hernández está buscando.

Pese a que Pablo Lyle estuvo tres años en arresto domiciliario, este tiempo no podría formar parte de la sentencia que la jueza que lleva su caso interpondrá, por lo que su equipo legal está buscando hasta los últimos recursos para poder reducir la cantidad de años que estaría en prisión. Esto es lo que se sabe.

Asi se despidió Pablo Lyle de sus familiares tras ser declarado culpable

La última opción de Pablo Lyle para intentar reducir su sentencia en la cárcel

Este próximo miércoles 26 de octubre cuando la jueza Marutza Tinkler Méndez revelará la sentencia que Pablo Lyle tendría que cumplir en la cárcel, sin embargo, la defensa del actor buscaría reducir el dictamen, pues el delito que cometió no califica como doloso, además de que el actor no cuenta con antecedentes legales, lo cual es un beneficio para él.

Por esta razón, una de las opciones que el equipo legal de Pablo Lyle podría usar es la llamada "ganancia efectivo", la cual aplica gracias a que el también modelo ha cumplido de manera correcta con todos los procesos requeridos y esto significaría que su condena podría reducir un 15% y solo tendría que cumplir el 85%.

Este recurso se solicita para las personas privadas de su libertad que presenten buena conducta, y también para quienes hacen trabajo comunitario y participen en programas de reinserción social.

Cabe destacar que la defensa del actor pidió que se tomaran en cuenta los tres años y medio que se mantuvo en arresto domiciliario, mostrando una buena conducta y que realmente no significa un peligro para la sociedad ni es una persona agresiva. Sin embargo, este es un tema que aún no está resuelto y por lo mismo, no ese seguro que esos tres años le cuenten como parte de la condena que la jueza estipule.

Luego de casi 3 horas y media, y de manera unánime, el jurado conformado por 6 personas encontraron culpable de homicidio involuntario al actor Pablo Lyle, quien inmediatamente fue arrestado.

Familia de víctima de Pablo Lyle quiere pena máxima para el actor

Fue en 2019 cuando Pablo Lyle golpeó en el rostro a Juan Hernández luego de un fuerte enfrentamiento en una gasolinera en Miami. La víctima era un señor de 63 años que murió en el hospital días después y es que aunque en un principio él fue quien empezó la pelea, el fuerte golpe que le dio el actor lo mantuvo en terapia intensiva hasta que falleció.

Esto es lo que podría tener hasta 15 años en prisión a *Pablo Lyle* al ser declarado culpable de homicidio involuntario el día de hoy.

Se dictará sentencia el 26 de octubre…Lyle arruinó su vida y carrera por un momento de rabia.

pic.twitter.com/BBdsNQNCbq — CloudyuD83CuDF27 (@NubiaArizaga3) October 4, 2022

La familia de Juan Hernández demandó a Pablo Lyle y luego de tres años en disputa legal, hace unas semanas el actor fue declarado culpable de homicidio involuntario y se encuentra bajo arresto en el Centro Correccional de El Doral en Miami, Estados Unidos a la espera de la sentencia.

Sin embargo, los familiares de Hernández aún no están satisfechos con lo sucedido con Pablo Lyle y quieren que pague la pena máxima dentro de la cárcel. Así lo reveló el hijastro del hombre llamado Otto Aguilar.