Angélica Rivera, 'La Gaviota', regresa a las telenovelas; su hija lo confirma

Angélica Rivera dejó la televisión y las telenovelas para convertirse en la primera dama de México al lado de su entonces esposo, Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

Ahora, tras 15 años de ausencia y de su polémico divorcio con el político mexicano, Angélica Rivera estaría preparando un gran regreso a la televisión mexicana. Así lo confirmó su hija Sofía Castro.

Durante el estreno de la novela "Cabo" del Güero Castro, su hija Sofía Castro tuvo un breve encuentro con los medios de comunicación en el que habló sobre su madre, Angélica Rivera y su regreso a la televisión.

La joven actriz confirmó que "La Gaviota" sí regresa a las telenovelas y lo hará por la puerta grande. Sin embargo reveló que no puede dar muchos detalles.

“Muy próximo, muy pronto, ya veremos cuándo. Yo creo que sí pero ya no me pregunten más ¡por favor!... No puedo decir nada todavía, mi mamá está muy contenta, va regresar por la puerta grande"