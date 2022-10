William Valdés llora en pleno programa al confirmar su salida de Venga La Alegría (VÍDEO)

William Valdés se fue de Venga La Alegría y este viernes fue su último día en el matutino de TV Azteca. El conductor de origen cubano confirmó la noticia al final de la emisión y rompió el llanto al hacerlo de manera oficial, pues desde que salió Sandra Smester se rumoraba que dentro de la televisora del Ajusco habría cambios y despidos y el nombre de William fue uno de los primeros en darse a conocer.

William Valdés era uno de los conductores más polémicos dentro de Venga La Alegría pues incluso sus compañeros aseguraron que tenía un carácter fuerte y que en ocasiones era difícil de tratar, sin embargo, esto era más evidente cuando los internautas expresaban que no querían al presentador dentro del programa pues siempre tenía una actitud déspota y era engreído. Ahora, tras varios meses de incertidumbre, es una realidad que William Valdés sale de VLA. Así fue su despedida.

William Valdés llora EN VIVO al confirmar su salida de Venga La Alegría

William, que estuvo al aire durante 580 programas se mostró muy triste mientras pasaban un video recordando algunos de sus mejores momentos, así como cuando Kristal Silva y Flor Rubio le dedicaron cariñosas palabras.

El cambio en la dirección de contenidos de TV Azteca habría sido el motivo del adiós del conductor, quien comentó que aunque está fuera de "Venga la Alegría", permanecerá en la empresa.

"Muy agradecido con esta oportunidad que me llegó cuando no tenía para dónde ir, este es un ciclo que se cierra para mí, es un ciclo que agradezco porque ustedes son mi familia aquí en México; las ganas de levantarme todos los días y venir a Venga la Alegría a pasármela bien con ustedes y al aire no tiene precio", dijo entre lágrimas.

¡Muchas gracias querido @WilliamValdes por todos los momentos que vivimos a tu lado!uD83DuDE4CuD83DuDD7A ¡#VLA siempre será tu familia! uD83DuDCFA #QuieroCantarEliminación pic.twitter.com/LYbse4uTof — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 28, 2022

Desde ayer, Valdés adelantó a sus seguidores en redes que hoy cerraría un ciclo importante en su vida, sin especificar a qué se refería, sin embargo, sus fans supieron que ahora sí estaría fuera del matutino.

Acompáñeme mañana a cerrar un ciclo muy importante para mi uD83DuDE4FuD83CuDFFC — William Valdes (@WilliamValdes) October 28, 2022

¿William Valdés se va de TV Azteca a Telemundo con Sandra Smester?

De acuerdo con la información que se había filtrado en redes sociales desde hace varios meses, William Valdés se iría definitivamente de la televisora luego de que, además de ser "protegido" de Sandra Smester, tuviera un exhorbitante sueldo y lujos que no le correspondían.

Sin embargo, esta mañana durante su último programa en Venga La Alegría aclaró que se quedaba en TV Azteca y que simplemente salía por temas de la nueva administración.