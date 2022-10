Fernando del Solar dejó a sus hijos fuera del testamento; Ingrid Coronado reacciona

Fernando del Solar dejó fuera del testamento a los hijos de Ingrid Coronado, Luciano y Paolo, dejándoles únicamente un departamento, mientras que Anna Ferro, quien es la albacea, se quedó con dos propiedades y además, vació la casa de Cuernavaca y vendió todas las cosas.

Fue la misma Ingrid quien reveló que aunque no había iniciado un proceso contra la viuda de Fernando del Solar por el departamento de Cuernavaca, sí verá la vía legal para poder recuperar esa propiedad y todo lo que había en ella, pues es parte de un fideicomiso que ambos tenían para sus hijos.

Además, Ingrid Coronado se mostró decepcionada de Fernando del Solar al dejar desprotegidos a sus hijos, pues aunque ya conocía esa versión de él hacia ella, no esperaba que actuara de esa manera con Luciano y Paolo. Aquí los detalles.

Ultima hora Fernando del Solar deja fuera de su testamento a su hijos. — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) October 5, 2022

Fernando del Solar dejó fuera del testamento a hijos de Ingrid Coronado

Fernando del Solar murió hace tres meses y su testamento fue abierto hace apenas unos días. De acuerdo con lo revelado por Ventaneando, programa al que fue Ingrid Coronado para promocionar su libro y para hablar sobre el testamento del papá de sus hijos, el fallecido conductor únicamente les dejó un departamento a Luciano y Paolo.

Pati Chapoy aseguró que hicieron una síntesis sobre lo que decía el testamento de Fernando del Solar, y ahí se especifica que aunque la propiedad sí está a nombre de los hijos de Fernando del Solar con Ingrid Coronado, en él vive la mamá del argentino, Rosalinda Servidio, quien hace unos días arremetió contra la conductora y mostró todo su apoyo a Anna Ferro.

“El departamento de la colonia Del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo, el usufructo vitalicio de ese departamento para los papás de Fernando, lamentablemente el señor Norberto ya falleció, entonces quedaría la viuda, la señora Rosalinda” leyó Pati Chapoy

Asimismo, el testamento de Fer del Solar especifica que Anna Ferro es dueña de otro departamento en la colonia Benito Juárez así como los muebles, ropa y objetos de otra propiedad en Periférico Sur. Incluso destacan que la albacea es también la viuda de Fernando del Solar y que la tutora de sus hijos en caso de que Ingrid Coronado les falte, es la hermana del presentador.

“Su viuda, Anna Martínez Ferro, tiene los derechos de propiedad de otro departamento en la Benito Juárez, así como del cajón del estacionamiento respectivo. Que el menaje de otro departamento ubicado en Periférico Sur es para la misma Anna Martínez Ferro. Que el resto de sus bienes presentes o futuros son para sus hijos. Que la albacea del testamento es Anna Martínez Ferro. Como tutriz de sus hijos nombra a su hermana María Eugenia Cacciamani. El testamento fue firmado el 10 de marzo del 2020”, añadió Linet Puente.

Esta fue la reacción de Ingrid Coronado al testamento de Fernando del Solar

Tras enterarse de lo que decía el testamento de Fernando del Solar, Ingrid Coronado aseguró que no esperaba que dejara a sus hijos desprotegidos, pues esperaba que fuera de otra forma. Además, aseguró que las cuentas de banco de las cuales supuestamente eran beneficiarios los niños, probablemente se las dejó a Anna Ferro, ya que no le pueden dar información al respecto porque ni ella ni los niños son titulares.

Además, comentó que respecto con las otras propiedades que tenían como su casa en Pedregal, otro departamento en La Florida, entre otros, cree que Fernando del Solar las vendió y que ese dinero debe de estar en dichas cuentas bancarias, pero obviamente el dinero no podrá ser para sus hijos.

“Evidentemente, yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera, lo de la casa del Pedregal, lo del departamento en La Florida, hay como varias cosas que me imagino que vendió, que deben estar en la cuenta de banco, para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco tendría que haberlo especificado en el testamento... Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera”,

Viuda de Fernando del Solar sí vació departamento en Cuernavaca; Ingrid Coronado iniciará proceso legal

Respecto a la casa de Cuernavaca en la que Fernando del Solar y Anna Ferro vivieron estos últimos años, Ingrid Coronado reveló que es parte un fideicomiso y que al fallecer una de las personas involucradas en dicho trámite, la propiedad automáticamente pasa a manos de la otra.

Asimismo, confirmó que después de 15 días de que murió Fernando del Solar, Anna Ferro sí vació el departamento y sí vendió todo lo que estaba en él, sin embargo, tendrá que regresar todo lo que había porque eso era de Ingrid Coronado y de sus hijos.

“Era de los dos, pero al faltar una de las personas del fideicomiso es para la otra persona. Él estuvo viviendo ahí estos últimos ocho años, y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que también estaba pasando por un proceso, y nosotros también... hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que, a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada, evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado”, explicó.

Por último, Ingrid Coronado reveló que estaba sorprendida por todo lo que había sucedido con el testamento de Fernando del Solar y que no se esperaba nada de esto, al menos no para sus hijos.