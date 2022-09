Ingrid Coronado: Revelan por qué los papás de Fernando del Solar no la querían

Ingrid Coronado y Fernando del Solar fueron una de las parejas más queridas y polémicas del mundo del espectáculo y ahora, a dos meses desde que falleció el conductor, la pelea entre Anna Ferro e Ingrid por la casa de Cuernavaca donde Fer pasó sus últimos días aún no ha terminado.

Sin embargo, algo que siempre llamó la atención es que Ingrid Coronado reveló que no tenía una buena relación con los papás de Fernando del Solar y aquí te decimos por qué.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar dieron a conocer su divorcio en 2015 tras varios años de matrimonio y dos hijos, y aunque la conductora fue acusada gravemente por supuestamente dejarlo en medio del cáncer que padecía, luego se reveló que fue él conductor quien solicitó el divorcio.

Sin embargo, a través de una entrevista que Ingrid Coronado dio a Mónica Garza en "Historias Engarzadas", la exesposa del conductor reveló que la enfermedad de Fernando del Solar y la mala relación con sus padres fueron la causa de que su matrimonio se acabara, pues aseguró que a ellos no les gustaba que ella fuera pareja de su hijo.

"Yo no tenía una buena relación con sus papás. La sensación era como de que no les gustaba que yo fuera pareja de su hijo. Yo no quise que me controlaran de la forma en que ellos hubieran querido", comentó