LAS VEGAS.— Eduin Caz, el vocalista de Grupo Firme, fue uno de los famosos que asistieron a la pelea que protagonizó Saúl "Canelo" Álvarez el pasado 17 de septiembre en Las Vegas, donde venció a Gennaddy Golovkin. Tras este enfrentamiento que recibió varias críticas, el tapatío realizó una fiesta para celebrar su triunfo a dicha celebración fue invitado el cantante, pero éste reveló no tener un buen recuerdo.

Eduin Caz confiesa que lo ''drogaron'' después de la pelea del ''Canelo''

En una entrevista para el programa del reguettonero Nicky Jam, Eduin Caz confesó que fue drogado por lo que él no asistió a la fiesta del ''Canelo''.

De acuerdo con el intérprete de "Ya supérame", mientras esperaban a que comenzara la fiesta se puso a jugar en un casino, pero un amigo le ofreció una "gomita", la cual aparentemente no pudo rechazar.

Eduin Caz quiso destacar que él no fuma ni consume ningún tipo de droga, pero admitió que sí le gusta tomar grandes cantidades de alcohol.

“Llegamos muy temprano y nos pusimos a jugar baraja, blackjack, estábamos jugando, e iban otros amigos que les gusta fumar, yo no fumo, no uso drogas, no es lo mío, no se me da, la borrachera bienvenida, pero las drogas no es lo mío y me dice un amigo, ´no que todos´, traía unas gomitas y me dio una gomita", relató el cantante.

El intérprete de "En tu perra vida" continuó relatando su experiencia tras ingerir la "gomita"; indicó que al principio todo estuvo muy bien, pero al pasar los minutos y luego de tomarse unas fotos con algunos seguidores sintió que lo estaban observando, por lo que se echó a correr al sentirse inseguro: “Decía yo: ‘me van a pegar o qué”.

Debido a esta situación, Eduin señaló que ya no pudo quedarse a la fiesta y mejor se fue a descansar, ya que se sentía muy mal y no entendía que le había pasado hasta el día siguiente.

Cabe destacar que el cantante recientemente ha sido muy criticado por su excesivo consumo de bebidas alcohólicas, incluso hace unos meses fue a parar al hospital por esta situación.

Asimismo, se ha empezado a especular que podría perder la voz por su consumo de alcohol, pues tiene una hernia hiatal que no se ha cuidado y como consecuencia podría verse afectado su instrumento vocal.