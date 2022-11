Niurka y Juan Vidal terminaron su relación: ''hermoso por fuera pero hueco por dentro'' (VÍDEO)

Niurka y Juan Vidal terminaron su relación definitivamente y es que luego de que hace unos días se dejaran de seguir en redes sociales y la cubana revelara que se habían peleado, ahora su romance llegó a su fin.

La pareja inició con su relación dentro del reality de Telemundo "La casa de los famosos" y aunque solo duraron cinco meses, Niurka se mostraba muy enamorada del actor e incluso se mencionó que tenían planes de boda. Juan Vidal incluso llegó a vivir unos meses en Mérida, lugar en donde ella vive y hasta convivió con sus hijos, Romina, Emilio y Kiko.

Ahora ha sido la misma Niurka quien confirmó su rompimiento con Juan Vidal y explicó por qué terminaron. Esto fue lo que dijo.

¿Por qué Niurka y Juan Vidal terminaron su relación?

A través de un encuentro con los medios de comunicación, Niurka reveló que terminó con Juan Vidal. La cubana explicó que la razón fue que él es muy malo para las relaciones sentimentales e incluso se lo reconoció, por lo que ella no se lo tomó personal.

“Es como el papel sanitario que si lo gastas de cag*d* en cag*d* se gasta. Ya terminé con Juan y puedo citar algo que él mismo me dijo: ‘Perdóname mi amor, reconozco que soy una mierd* para la relaciones’, entonces eso hizo que yo no lo tomara personal, porque ha sido una mierd* conmigo, lo fue con Cynthia, lo fue con la otra y hasta con la mamá de la niña”

¡Niurka Marcos y Juan Vidal terminaron su relación! uD83DuDE31uD83DuDC94

¡La cubana nos comparte los detalles de su rompimiento! #VLA uD83DuDCFA #QuieroCantarPorEllos pic.twitter.com/aqsyzjLXuU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 1, 2022

Sin embargo, Niurka reconoció que está triste por la ruptura, pues ella sí esperaba tener algo serio con Juan Vidal y en verdad esperaba que funcionara, desafortunadamente comentó que está hueco por dentro y que eso no es algo que ella quiera tener en su vida.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamad*s no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso”

¿Niurka sufrió maltrato de Juan Vidal?

Niurka Marcos reconoció que aún ama a Juan Vidal pero también confirmó que otra de las razones por las que terminó su relación fue porque intentó maltratarla y eso ella no lo va a tolerar, pues su carácter no se lo permite. Además, reveló que es una persona muy tóxica y prefiere quitárselo de encima.

“Lo amo, pero es un imbécil. Prefiero quitármelo de arriba porque es una cosa muy tóxica. El me maltrató… pero mi mente está en otro nivel; él me manoseó pero mi cerebro olvídalo. La reconciliación está lejos, es una persona que patea su suerte”, finalizó

Recordemos que esta no es la primera vez que Juan Vidal es tachado de maltrato y violencia pues Cynthia Klitbo fue quien lo exhibió y quien incluso hace unos días reveló que aún no supera todo lo que vivió al lado del actor cubano.

“Esos temas a mí me duelen, es algo que yo todavía no puedo hablarlo, que soledad debo haber tenido para creer todo lo que me dijo, lloré mucho, pasé muchos momentos muy difíciles”, dijo

Asimismo, fueron incontables las veces que Niurka y Juan Vidal arremetieron contra Cynthia Klitbo y la tacharon de mentirosa y envidiosa, pues estaba celosa de que ahora ellos estuvieran juntos y fueran felices.