Andrés García estaría perdiendo la claridad mental, confiesa su hija

Andrés García y su estado de salud siguen preocupando a sus seguidores, pues ahora, ha sido su hija quien ha revelado que el actor no está mejorando y que poco a poco se va deteriorando mucho más.

Cabe mencionar que la hermana de Leonardo García ha estado en medio de la polémica luego de que presuntamente acusara de abuso a su padre; fue el mismo Andrés García quien arremetió contra su hija e incluso pidió no volver a verla, pues ella había quedado en el olvido para él.

Andrea García expresó entre lágrimas que todo eso era una mentira y que ella sería incapaz de decir algo así de su padre; incluso había intentado acercarse a Andrés García debido a su grave estado de salud y aunque tuvieron una llamada, ya no ha vuelto a tener más comunicación con su padre. Ahora la actriz y conductora dio detalles sobre el galán de telenovelas.

¿Cuál es el estado de salud de Andrés García?

Hace unos días, el propio actor informó a sus seguidores, a través de su canal de Youtube, sobre las complicaciones que ha padecido por lo que se encendieron las alarmas tanto de su familia como de los fans. Fue en una entrevista con la periodista Nelssie Carrillo donde Andrea expresó que el estado de salud de Andrés García es delicado y pidió que se tenga tacto para tocar el tema:

"Las declaraciones, tanto personales como públicas de mi santo señor padre, pues también son parte de su proceso, de su enfermedad, que es una situación bien delicada y bien dolorosa, entonces, tanto nosotros como familia, y yo los invito que ustedes como prensa y la audiencia, lo tomen con mucha compasión y con mucha perspectiva", dijo.

Informó que la claridad mental de su padre está deteriorándose, complicación que relacionó con el mal funcionamiento de su hígado:

"Por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, incluso hay un proceso que es... el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro… a veces, aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana, de que, bueno, se te baja el coraje y ya hablamos, no hay esa vía de comunicación", contó.

Andrea García habla de la "pelea" que mantiene con Andrés García

Andrea retomó el tema del "coraje" debido a que el propio actor externó que no quería ver a su hija, ya que asegura ella lo acusó de acoso y también de brujería, pese a que en otros momentos la conductora ha negado las declaraciones de su padre. A pesar de la difícil relación que llevan, Andrea dijo que hubo un momento en que se comunicó con Andres, sin embargo, él la bloqueó al siguiente día:

"Fue precioso, nos dijimos que nos amábamos y todo precioso, pero ya después, al otro día, volvió el mismo patrón, no me contestó el teléfono, me bloqueó, tengo cero acceso".

Debido al estado de salud del famoso, Andrea comentó que es duro enfrentar la distancia pero lo respeta porque es parte del proceso.

"Hay que respetárselo con mucho honor y con mucho cariño. Mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero, aunque me den hasta con la cubeta", concluyó.

Cabe mencionar que hasta el momento Andrés García, no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha hablado más acerca de su estado de salud.