Rebeca Mendiola llora la pérdida de todos sus ahorros; así le robaron su dinero desde su celular

Rebeca Mendiola, una creadora de contenido sobre maquillaje y moda, compartió un vídeo con sus seguidores en el que se muestra desesperada en medio de lágrimas al hablar de cómo perdió todo su dinero después de sufrir un asalto en Guadalajara.

A dos semanas de celebrar su gran boda, cuyos detalles ha compartido a través de sus diversas redes sociales, así como sus viajes para celebrar su despedida de soltera; la youtuber ahora se encuentra en medio de una crisis, luego de que su celular le fuera robado en Guadalajara hace tan solo unos días.

La joven explica que ha sido una serie de casos desafortunados tras otros, en los que ha experimentado crisis de ansiedad y un llanto extremo al punto de sentir "que he llorado todo lo que no he hecho en mi vida", según confiesa desesperada.

En el vídeo, de duración de poco más de 24 minutos, Rebeca Mendiola detalla que estando en Guadalajara para ultimar los detalles de su próximo enlace, dos sujetos se le acercaron y le arrebataron sus pertenencias, siendo que de inmediato corrió a su madre y hermana que la acompañaban en ese momento.

Su celular, detalla, fue lo único de valor que los asaltantes lograron quitarle, algo que no le preocupó -dice- ya que sabía que sus aplicaciones bancarias estaban bloqueadas al igual que el teléfono, un iphone que además es su herramienta de trabajo.

No obstante, la primera señal de alerta la halló cuando tuvo que bloquear el teléfono celular, pues explica que a pesar de haberlo adquirido en Estados Unidos con un seguro en caso de robo, el celular no podía ser bloqueado en su totalidad debido a que "tienes que tener el teléfono en físico, porque te mandan un código de seguridad".

Robo de ahorros desde la app del celular

Rebeca Mendiola señala que a su regreso a Veracruz, de donde es originaria, asistió a una tienda de telefonía para reponer su celular, pues ya contaba nuevamente con su línea telefónica. No obstante, al querer pagar con su tarjeta de débito le informaron que el saldo era insuficiente, por lo que inmediatamente le pidió a su prometido verificar desde su aplicación lo que sucedía con su cuenta.

Fue ahí cuando la creadora de contenidos descubrió que había desaparecido el dinero que tenía, aunque dijo que no le preocupaba porque había seguido las indicaciones para proteger su dinero en un sistema de apartados que, presuntamente, impide que algún extraño pueda ver el dinero real que mantienes en la cuenta.

Sin embargo, al verificar todos sus segmentos, los novios descubrieron con angustia que ya no tenían fondos y no solo en esa, sino en otras dos tarjetas bancarias, incluyendo las de crédito donde los delincuentes le hicieron disposiciones en efectivo y compras hormiga que la dejaron en saldos rojos, pese a que -reconoce- ella ya tenía una deuda considerable con esas tarjetas.

"Nos metemos a la aplicación del banco y aparece todo en cero. Para esto, yo nunca tengo mucho dinero en mi cuenta, la verdad, todo lo tengo como resguardado, precisamente, por si te roban tarjetas, se te pierde la bolsa, pues no puedan disponer de todo tu dinero, solo del que está visible", detalló la influencer.

Cuando ya nada podu00eda empeorar ME VACIARON MIS CUENTAS DEL BANCO Posted by Rebeca Mendiola on Tuesday, November 8, 2022

Con las lágrimas y visiblemente afectada, Rebeca Mendiola explica que ese dinero eran sus ahorros de años de trabajo, así como el de su prometido Erik Lastra. El dinero, además de liquidar la boda de lujo que ha estado planeando durante meses; también le serviría para otros pagos de casa y los fijos que tiene mensualmente.

"Todo, todo, todo lo vaciaron. Todo, literalmente todo. Yo no les quiero dar cifras, pero es mucho dinero. Me doy cuenta de que estoy en cero, entro en crisis claramente, porque ahí teníamos dinero para terminar de pagar cosas que faltan de la boda, ahí teníamos ahorros de todo, de todo literalmente; era demasiado dinero".

La creadora de contenidos aclaró que, si bien su vídeo también sirve para enterar a más personas de la rifa que está realizando de sus cosas para lograr pagar de forma inmediata a los proveedores de su "bodorrio", también es para advertir a sus seguidores sobre esta forma de robo, toda vez que insiste en que los delincuentes solo se llevaron su teléfono celular y no sus tarjeras físicas, por lo que no se explica cómo pudieron acceder a sus aplicaciones bancarias.

"Lo que hicieron es algo inédito, es algo insólito, lo que a mí me hicieron no fue un robo simple, esos son hackers y son cosas muy hardcore, muy pesadas, porque accedieron a mis cuentas del banco en el celular, o sea, tuvieron que violar todas las verificaciones, todos los filtros del banco".

El caso, dice, ya se encuentra en manos de la Fiscalía, además de que hizo el debido reporte a los bancos involucrados: BBVA, Citibanamex y Sctotiabank.

Cabe destacar que no es la primera víctima de este tipo de robos, pues tan solo en julio pasado la actriz Verónica Bravo compartió exactamente el mismo "modus operandi", es decir, los asaltantes se llevaron su teléfono celular y le vaciaron la cuenta a través de su aplicación.

En respuesta, el banco insistió en que su aplicación es segura y confiable, pese a la amarga experiencia de la actriz.