''Es humor negro'': Las ''disculpas'' de Platanito tras chiste sobre Debanhi Escobar (VÍDEO)

MÉXICO.- Desde hace unos días el comediante Sergio Verduzco, conocido como Platanito, se encuentra envuelto en polémica luego que se viralizara un vídeo donde se observa al famoso payaso realizando un ''chiste'' sobre el feminicidio de la joven Debanhi Escobar, joven que desapareció tras salir de fiesta con sus amigas y luego fue hallada sin vida al interior de una cisterna de un hotel en Monterrey.

El vídeo, publicado originalmente en TikTok, fue replicado en otras redes sociales y medios de comunicación, por lo que terminó llegando a los padres de Debanhi Escobar quienes dieron a conocer que buscarán proceder legalmente en contra de Platanito. Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, en un en vivo que realizaron vía Instagram, externaron encontrarse muy enojados ante las bromas del comediante.

“Estoy segura que él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación, yo creo que no es correcto, no se ha puesto en los zapatos de los padres. Si estuviera en nuestro lugar, yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”, comentó la madre de Debanhi.

Así fueron las ''disculpas'' de Platanito tras chiste sobre Debanhi Escobar

Tras los duros señalamientos de los usuarios de redes sociales y de los padres de la joven fallecida, el payaso emitió un mensaje en su cuenta de Instagram donde defiende que su trabajo se centre en el “humor negro”, por lo que pidió comprensión a su desafortunado actuar.

Platanito afirmó que su tipo de comedia, aunque pueda lastimar a las personas, es parte de su estilo, por lo que no se disculpó en ningún momento del chiste calificado como “cruel y falto de empatía” en las redes sociales, sino que se limitó a defender su trabajo como comediante.

“En una de mis presentaciones hice un chiste de humor negro de un tema inapropiado, un tema hiriente y poco sensible, sobre todo para la sociedad mexicana y en especial para todas las mujeres. Quiero decirles que detrás de este personaje existe un ser humano, hoy voy a hablar como Sergio Verduzco”, expresó.

Señaló que es padre de familia y un hombre casado, por lo que le preocupa la situación actual del país en el tema de los feminicidios. Pero destacó que desde niño se ha inclinado hacia la comedia, siendo que después se encaminó hacia el “humor negro”, pese a que podría herir al público.

“Siento que soy un payaso irreverente, insensato y acepto que toqué un tema que no debí haber tocado jamás y siento que lo hice en el momento equivocado. Me despido y que Dios los bendiga, muchas gracias”, expresó cortando abruptamente su video-mensaje.

¿Qué dijo Platanito sobre Debanhi Escobar?

En el vídeo se escucha al comediante hacer un ''chiste'' donde menciona con ironía que Debanhi Escobar se ahogó en una cisterna en Monterrey cuando no hay agua

“Imagínate ahorita, un, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam*s”, dijo, mitras algunas personas se reían.

“Güey, ¿De dónde era Debanhi?”, continuó preguntando en su acto de comedia. “De Monterrey”, le responden las personas del público. “¿Cómo murió?”, preguntó nuevamente.

Tras la respuesta del público continúo: " [Murió] ahogada, en Monterrey donde no hay agua no manches”, finalizó su chiste, mientras su compañero del escenario se río y se escucharon otras risas entre el público.