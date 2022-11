Filtran acta de defunción de Aaron Carter y lo que harán con sus restos

Han pasado un par de semanas desde que el cuerpo de Aaron Carter fuera encontrado sin vida en la bañera de su casa; las investigaciones aún continúan abiertas y hasta la fecha la causa de la muerte sigue siendo un misterio.

Sin embargo, la familia del artista ya decidió incinerar sus restos, esto de acuerdo con el acta de defunción de Aaron, misma que fue difundida por TMZ este pasado miércoles.

En el documento legal también se estipula que será Angel, hermana gemela del cantante, quien tenga bajo su resguardo las cenizas de Aaron, y a partir de ahí decidirán cuál será el lugar de descanso del cantante.

Cabe destacar que en cuanto a las probables causas que le habrían arrebatado la vida al intérprete de "Aaron's Party" no se han dado más detalles, pero han sido clasificadas como diferidas; es decir que se necesitan más pruebas para determinar qué fue lo que pasó; aunque en un primer reporte policial se indicó que en la habitación principal fueron encontradas latas de gas comprimido y frascos de medicina.

Hermanos del cantante honran su memoria

Además de problemas con el abuso de sustancias, Carter también padecía de algunos trastornos mentales como bipolaridad, es por ello que sus hermanos Nick y Angel han decidido honrar su memoria e iniciaron una recolección de fondos a favor de la salud mental.

Ambos crearon un fondo de donación en nombre de Aaron para apoyar a la organización infantil "On Our Sleeves". En un comunicado enviado a E! News, el integrante de los Backstreet Boys, explicó que dicho fondo es una forma de que los fans de su hermano menor presenten sus condolencias, mientras ayudan a otros.

"Para los fanáticos que buscan rendir homenaje a la vida de Aaron Carter, se ha creado una página de donaciones, en lugar de flores, que beneficiará a "On Our Sleeves, The Movement for Children's Mental Health", una organización que Nick Carter ha apoyado durante mucho tiempo y para la que sirve como un Embajador", se puede leer en el documento.

Respecto a sus bienes, se sabe que la exestrella infantil murió intestado, por lo que será el estado de California quien decida sobre el futuro de sus propiedades; aunque, de acuerdo a las leyes del estado, el hijo del cantante sería su único beneficiario.