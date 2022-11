Joaquín Sabina y Pancho Varona rompen 40 años de relación; esto pasó.

Luego de 40 años de colaborar juntos musicalmente, Joaquín Sabina y Pancho Varona rompieron su relación profesional y la amistad que los unía, según pregonaba en sus conciertos el cantautor español, por eso sorprende que haya terminado lo que parecía un sólido vínculo.

"Para decir adiós nos sobran los motivos", Joaquín Sabina hizo efectiva esa frase de una famosa canción suya para desligarse de Pancho Varona tras 40 años juntos. ¿Qué causó la ruptura?

¿Cómo inició la relación entre Joaquín Sabina y Pancho Varona?

La relación de los dos músicos comenzó en los años ochenta. Pancho Varona asistía a La Mandrágora, un sitio del centro de Madrid donde formaron un trio Javier Krahe, Alberto Pérez y Sabina.

Para el medio El País, Pancho Varona cuenta que le llamó la atención Krahe y el primer contacto con su futuro amigo, Joaquín Sabina, fue por cigarros. Sabina, siempre le pedía cigarros de los suyos.

Todo ocurrió en el sótano de La Mandrágora, lugar para 30 o 40 personas. Entre humo y copas comenzaron a hablar. Un día, Sabina estaba desesperado. Tenía un concierto contratado con banda en un teatro de Madrid y su guitarrista era impuntual. Finalmente fue despedido.

Esa fue la oportunidad para que Pancho Varona le dijera a Joaquín Sabina que él se sabía “todas las canciones”. Era el año de 1982. Pancho se dice consciente de sus limitaciones, pero a base de consejos del cantautor y su tesón, acabó aprendiendo a tocar la guitarra.

Para el disco Juez y parte (1985), el Joaquín Sabina le mostró el texto de Balada de Tolito y le pidió que le “compusiera algo”. Varona elaboró una música que convenció a Sabina.

Desde entonces compusieron juntos unas 100 piezas, entre ellas clásicos del repertorio sabinero: “Contigo”, “Eva tomando el sol”, “Pacto entre caballeros”, “Y sin embargo”, “Ruido” o “Yo me bajo en Atocha”.

Joaquín Sabina con las letras y Pancho Varona con la música, algunas compartidas con el también guitarrista Antonio García de Diego, el otro gran escudero de Sabina (con poco tiemp menos de relación con el jefe que Varona).

¿Por qué se dio la ruptura tras los 40 años de relación entre Joaquín Sabina y Pancho Varona?

Finalmente tras 40 años de complicidades profesionales con el que ha compuesto alrededor de cien canciones y ha compartido cuatro decenas de giras.

¿Cuál es el motivo? Pancho Varona asegura que no tiene claro por qué lo dejó fuera de la gira. Dice que no se lo esperaba, llevaba unos meses recibiendo señales. La verdad es que después de 40 años juntos no creía que me fuera a quedar al margen”, afirma Pancho Varona para El País.

¿Cuál sería el antecedente de la ruptura definitiva?

Se especula que podría ser crucial la ruptura hace un año de Noche Sabinera, el grupo de los músicos del autor de “Princesa” que lleva desde 2006, actuando por toda España “para llenar los huecos en los que Joaquín descansa”.

Antonio García de Diego y Pancho Varona eran los más populares de una banda que también suma a Mara Barros, Paco Beneyto o Jaime Asúa.

En 2021, Pancho Varona anunció: “El resto de los componentes que integran Noche Sabinera han decidido tomar otro rumbo con un nuevo proyecto en el que ya no tengo cabida”.

Todos, menos Pancho Varona, pasaron a llamarse Benditos Malditos. En aquél momento se rumoró que la banda se separó porque había un conflicto de intereses. La agenda de conciertos de Pancho Varona con otros proyectos hacía inviable organizar los recitales de Noche Sabinera, dicen.

Insisten en que Noche Sabinera no se separa, sino que desaparece y nace Benditos Malditos.

Al respecto, Pancho Varona dice: “Sí, yo tengo otros proyectos y el tiempo estaba repartido en mitad de mes con Noche Sabinera y la otra para mis proyectos. Lo que pasa es que yo trabajaba mucho mi mitad y Noche Sabinera muy poco la suya. Y eso los enfadaba”.

Desde hace un año, Varona desarrolla su gira “Pacto entre caballeros”. 500 noches. Y Benditos Malditos la suya. Las dos explotan el cancionero de Sabina. Dos bandas tributo de lujo, formadas por músicos del homenajeado. Sabina, como reconocen sus allegados, es un tipo que rehúye el enfrentamiento.

Algunas fuentes apuntan a que el cantante ha tomado la drástica decisión de prescindir de Varona por convivir en la próxima gira (Contra todo pronóstico) con una banda donde un miembro no se habla con el resto.

Muchos días de convivencia, horas de trabajo, mucha tensión. Mucho de todo como para comenzar con fricciones.

Pancho Varona señala que en todas las casas y en todas las familias hay desencuentros que se acaban arreglando con el tiempo”. El guitarrista no quiere desvelar las conversaciones con Sabina “por respeto”. No se ven desde hace muchos meses.