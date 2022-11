Muere Pablo Milanés a los 79 años: así se vivió una de sus últimas visitas a Mérida

Pablo Milanés, cantautor cubano, murió a los 79 años en Madrid, España, luego de varios días hospitalizado; según reportan varios medios.

El 12 de noviembre pasado, en las redes del artista se informó sobre su hospitalización en Madrid, por “los efectos de una serie de infecciones recurrentes que en los últimos tres meses han venido afectando a su estado de salud”, se lee en un comunicado en el que se especificaba que se trataba a una situación clínica “secundaria” a la enfermedad oncohematológica que sufría desde hace varios años y le exigió instalarse en Madrid a finales de 2017 para recibir tratamiento.

Justamente sus problemas de salud le obligaron a cancelar sus presentaciones en Ciudad de México y Santo Domingo, el 30 de noviembre y el 5 de diciembre, respectivamente.

El portal Cubadebate citó a la oficina artística del cantante para anunciar el deceso: “Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre (todavía lunes 21 en Mérida) en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles”.

De acuerdo con información de 14yMedio, Palo Milanés sufría un tipo de cáncer –síndrome mielodisplásico– que disminuía su respuesta inmunológica. Hace apenas unos días, un familiar confirmó al citado medio que el cantante se encontraba estable en el hospital donde era atendido.

La familia aún no ha emitido un comunicado sobre el deceso.

Nacido en Bayamo, Cuba; el 24 de febrero de 1943, Pablo Milanés se inició tempranamente en el mundo musical como cantante en la radio local, a los seis años.

Su familia se instaló en La Habana poco tiempo después, lo cual permitió que el joven se relacionara con el ambiente sonoro de la capital, en pleno apogeo del filin y la música tradicional, aunque también fue influenciado por ritmos estadounidenses y brasileños y por los compositores clásicos.

En 1956 participó en el programa de televisión "Estrellas nacientes", que lo dio a conocer a un público mayor. Y, en la década siguiente –marcada por el triunfo de la Revolución, en 1959– trabajó en grupos vocales como Los Armónicos y el conjunto Sensación, y frecuentó clubes nocturnos como "El Gato Tuerto" y el "Saint John".

"Tú, mi desengaño", compuesta en 1963, fue su primera canción, seguida de "Mis veintidós años" (1965), donde ya se reconocen los rasgos más característicos de su obra y el vínculo de sus melodías con el lenguaje poético de las letras.

Esa década también se encuentra marcada por su compromiso político con Castro, que no obstó para que fuera enviado –junto a otros artistas, intelectuales, religiosos y homosexuales considerados como "indeseables"– a una Unidad Militar de Apoyo a la Producción (Umap).

A partir de 1969 colabora con el Grupo de Experimentación Sonora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, cuyo trabajo –bajo la dirección de Leo Brower– define la banda musical del cine de la época y, en cierto modo, de la propia Revolución de Castro.

Su último concierto en La Habana, en junio de 2022, se realizó bajo un fuerte operativo policial y su presentación estuvo marcada por la emoción de un público que no escuchaba en vivo desde hacía varios años al autor de temas como Años, El pecado original, La soledad, Nostalgias y Días de gloria.

Pablo Milanés se presentó en Mérida en varias ocasiones. El 16 de octubre de 2015 actuó en la jornada de inauguración del Festival Internacional de la Cultura Maya “La ciencia en el tiempo, el paisaje y la arquitectura del Mayab”.

En su concierto en la Plaza Grande, el cubano, vestido todo de negro, fue recibido con aplausos a la hora que estaba previsto el evento para comenzar: las 9 p.m.

La crónica del Diario de esa velada indicaba que la ovación apenas quedó en segundo plano cuando sonaron las notas de “Proposiciones”, primer tema de la noche.

A partir de entonces, jóvenes y adultos celebraron cada tema del artista, que ese mismo año, en febrero, había actuado en el Teatro Armando Manzanero.

Cosechó aplausos que retumbaron al musicalizar el poema de Amado Nervo “En paz”, para seguir con “Apocalipsis”, inspirada en la profecía del fin del mundo.

El repertorio incluyó asimismo “El amor de mi vida”, “Días de gloria”, “Plegaria”, “Matinal”, “El tiempo es implacable”, “El tiempo pasa”, “Yolanda”, “El breve espacio” y “Para vivir”.

En 2017, Milanés había celebrado su cumpleaños con la publicación de una edición de lujo con los 50 álbumes de su discografía, a la que el artista esperaba agregar más títulos, porque “no quiere decir que pare aquí”.

“(Llegar a 50 discos) es una meta alcanzada, pero esto no quiere decir que pare aquí. Todo el tiempo me están saliendo cosas, la misma vida me da espiritualidad, vigor y fuerza para seguir trabajado”, había declarado en esa ocasión Milanés, quien continuaba componiendo a pesar de entrar al quirófano “cada seis meses”.