Minnie West hace triste confesión tras la muerte de Amparín Serrano: ''Yo estaba ahí''

La muerte de Amparín Serrano, creadora de "Distroller" y exintegrante de Flans, sin duda alguna conmocionó al mundo del entretenimiento, a sus fieles seguidores y sobretodo a sus hijas, Minnie y Camila West.

Minnie West ha sido muy abierta desde la tragedia que vivió su mamá y hace unas semanas salió de la clínica psiquiátrica donde estaba internada, pues ahí estuvo un mes debido a que está pasando por una depresión muy fuerte y reconoció que no iba a poder sola con todos los sentimientos que tenía guardados.

La actriz y también empresaria reveló que tiene trastorno de estrés postraumático con el que fue diagnosticada tras la pérdida de su mamá y ahora, con la finalidad de interactuar con sus seguidores, respondió varias preguntas en Instagram, en donde fue cuestionada sobre la muerte de Amparín Serrano.

Cuando se dio la noticia sobre la muerte de Amparín Serrano, tanto en redes sociales como varios medios de comunicación llegaron a especular que la dueña de Distroller se había caído de un sillón y había tenido un fuerte accidente; incluso primeras versiones revelaron que tuvo un accidente automovilístico, pero comenzó a tomar más fuerza lo que había pasado en su casa.

Sin embargo, ahora Minnie West, hija de Amparín Serrano desmintió dicha versión y en cambio, confesó que había sido ella la única persona presente cuando su madre perdió la vida, motivo que había desencadenado el trastorno de estrés postraumático con el que fue diagnosticada.

Y aunque la joven no dijo lo que había ocurrido en el momento que su madre perdió la vida, sí negó las versiones que aseguraban que había caído de un sillón:

"¡No! Y no sé por qué la gente se clavó con esa teoría, ni de dónde salió (…) La gente habla y se hace sus propias ideas, para mi familia y para mí ha sido mejor que la gente se quede con lo que se quiera quedar, para nosotros, lo importante ahorita es sanar y dar explicaciones, la verdad, nos parece que pasa a segundo plano".

Han pasado poco más de tres meses desde que se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Amparín Serrano, mejor conocida por ser la creadora del personaje de "Virgencita Plis", a los 57 años. Desde aquel momento, Minnie West, su hija mayor, demostró lo difícil que estaba resultando enfrentar la partida de su madre, publicando videos y fotografías de diferentes momentos que atravesaron juntas, pues eran muy unidas.

Hasta que, hace un mes, la joven de 29 años, fue internada voluntariamente en una clínica psiquiátrica, debido a que ella misma reconoció que necesita ayudaba profesional, expresando que no podía sola:

"Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso", compartió en sus redes.