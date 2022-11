Gustavo Adolfo Infante tendría orden de arresto en su contra por ''saltarse'' una restricción

Sin nombrarlo directamente, Sergio Mayer habría revelado que Gustavo Adolfo Infante tendría una orden de arresto en su contra, luego de que violara la orden de restricción que ya tenía en aparente agravio de una actriz, a la que el actor tampoco mencionó, pero que sería Gaby Spanic.

"Adivinen ¿Que conductor de Tv anda escondido por haber hecho caso omiso a una orden de restricción de un juez, y seguir violentando a una actriz en sus programas y ahora tiene una orden de arresto? Pista; es de @ImagenTVMex", escribió a través de Twitter el también exdiputado, quien desde hace varios años mantiene una disputa directa contra el periodista de espectáculos.

Adivinen ¿Que conductor de Tv anda escondido por haber hecho caso omiso a una orden de restricción de un juez, y seguir violentando a una actriz en sus programas y ahora tiene una orden de arresto? Pista; es de @ImagenTVMex — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) November 24, 2022

Cabe destacar que el señalamiento llega luego de que el propio Gustavo Adolfo Infante revelara que tiene una orden de restricción durante su programa en su canal de YouTube, donde se refirió brevemente sobre el hecho de que Gaby Spanic intentó pagarle en especie el monto que el juez le ordenó pagar al periodista por daño moral y "pérdida de tiempo".

Noticias Relacionadas Shanik Berman se burla de Gustavo Adolfo Infante en programa en vivo: Vídeo

La actriz, quien en un inicio demandó al periodista por daño moral al sentirse violentada por sus declaraciones en un programa de Imagen Televisión, debe pagar al mismo un total de 193 mil 399 pesos, luego de perder la demanda y agotar sus últimos recursos legales, que por cierto, algunos fueron financiados por el propio Sergio Mayer, quien también tiene una demanda contra el periodista.

En la misma emisión, Gustavo Adolfo Infante admitió que tiene una orden de restricción que le prohíbe hablar sobre el caso, pero advirtió que no aceptaría que el coche que la actriz intentó darle como pago por el monto ordenado, toda vez que -según detalló el conductor- actualmente tiene un valor en el mercado de 36 mil pesos, es decir, apenas la quinta parte de lo ordenado por el juez.

"No puedo hablar de esta persona porque tengo una restricción; no voy a aceptar el coche, que además tiene valor de 36 mil pesos, prefiero el efectivo para donarlo, como dije, a los niños con cáncer”, señaló el comunicador, quien presentó como evidencia una carta de la actriz.

“Por supuesto que no, Alonso Beceiro, mi asesor legal, me dijo: ‘¿Cómo lo ves?’, ‘no, no lo voy a aceptar’. Ese dinero lo queremos íntegro, sobre pesos, porque se lo vamos a dar a una institución de niños con cáncer (...) Muchas gracias por el ofrecimiento del carro 2006, con valor de 35 mil pesos, pero queremos los 193 mil pesos en efectivo”, insistió en declaraciones citadas por Infobae.

La pelea entre Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante

En la misma emisión, Gustavo Adolfo Infante compartió que tiene una contrademanda sobre Sergio Mayer a quien le advirtió que en el pasado ya le ha ganado jurídicamente.

"Sergio Mayer en su afán de protagonismo, de quererme atacar, me dijo que me iba a ganar. Sergio Mayer también me tiene demandado, y tiene demandado a Grupo Imagen, pues nos veremos en los juzgados (...) Ya te gané una vez Mayer, porque no te asiste la razón. Te vamos a volver a ganar y estás contrademandado”.

Es conocido que Sergio Mayer y el comunicador mantienen una enemistad y guerra de declaraciones, que incluso han llevado a los propios foros de Sale el Sol, del que Gustavo Adolfo Infante es titular, siendo que el primero acusa al periodista de misoginia y violencia de género en la televisión, mientras que el segundo le ha atacado por su carrera y labor política.