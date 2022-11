MasterChef Celebrity 2022: Nadia rompe en llanto tras la polémica de su madre y Ale Toussiant

Nadia, quien se despidiera el domingo pasado de la nueva edición de MasterChef Celebrity, rompió en llanto luego de que a través de un programa de radio se enterara sobre los dichos de Alejandra Toussiant sobre un problema que tuvo con la madre de la cantante.

La exacadmémica estuvo como invitada del podcast "De lo que uno se entera", conducido por Chicken Muñoz y que también contó con la presencia del chef Pablo Albuerne, quien al igual que Nadia ha sido una de las figuras más criticadas dentro de la emisión dominical de TV Azteca.

Durante su participación, Nadia recordó el "pleito" que vivió con Alejandra Toussaint, quien resultara eliminada la semana anterior a la de la exacadmémica y con quien vivió momentos de tensión al pedirle que se "sacrificara" para el reto de eliminación. Tras su salida, la actriz realizó un "en vivo" en sus redes sociales, donde habló de un encuentro que tuvo con la mamá de Nadia durante los "coffee break" del programa.

La Toussaint explicó que en uno de los programas declaró que sus dioses siempre la acompañan, pero poco después la madre de Nadia se acercó a ella para rezar por su salvación.

"Empezó a decir señor Jesucristo es una buena muchacha, pero ha perdido su camino, que regrese a creer en ti", explicó la actriz sobre aquella situación, que consideró fuera de lugar por parte de la señora.

Nadia contó al programa que la actriz la llamó tiempo después para disculparse por lo que había dicho sobre ella en sus redes sociales, sin embargo, ella no entendía a qué se refería. No obstante, confesó que sí le dolía escuchar sobre esas declaraciones hacia su madre y su creencias.

“Se me hace bien mala onda que hable de mi mamá, habla de mí, pero de mi mamá no. Eso si me duele. Todo esto sí me ha tocado, ha sido muy difícil porque saben que mi trato es respetuoso con toda la gente”, dijo la cantante, quien recordó que lleva más de 20 años de carrera y si hay gente que la apoya es precisamente porque siempre ha sido amable con las personas e intenta ponerse en la situación de los otros, a fin de no tomarse las cosas de forma personal.