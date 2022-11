The Killers vuelve a México en 2023: Preventa, fechas de conciertos y sedes

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡The Killers volverá a México en 2023! Ocesa anunció dos fechas en las que la agrupación de rock alternativo volverá a nuestro país, a finales de marzo y principios de abril, y la preventa está a unos cuantos días de llevarse a cabo

No cabe duda que 2022 se convirtió en el año de los reencuentros, pues todas las bandas, músicas y músicos que se vieron en la necesidad de cancelar sus conciertos, desde hace dos años, debido a la pandemia del Covid-19 están de vuelta en los escenarios para pagar la deuda que tenían con sus miles de seguidores y todo pinta que las presentaciones de las bandas más esperadas continuarán en 2023.

Concierto de The Killers en México

Nos referimos del regreso de The Killers a tierras mexicanas, luego de su último concierto en abril de este año, en esta ocasión vendrán acompañados nuevamente del "Imploding The Mirage Tour", su gira más reciente y que adoptó el título de su más reciente álbum, lanzado en agosto de 2020, del cual se deprende temas como "Caution", My Own Soul’s Warning y Dying Breed, que ya forman parte de las canciones favoritas de su público.

Si bien, la banda integrada por Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr, Mark Stoermer y Dave Keuning ya había anunciado que con esta gira volvería a nuestro país, desde finales del año pasado, ya hay fecha para la preventa de sus conciertos.

Preventa concierto The Killers en México 2023

La preventa para el concierto de The Killers en México 2023 se llevarán a cabo el 30 de marzo y el 1° de abril, en Guadalajara y la Ciudad de México, respectivamente.

¿Dónde se presentará The Killers en México 2023?

De acuerdo con las imágenes compartidas en la cuenta de Twitter de Ocesa Rock, The Killers se presentará en la Arena VFG, en Guadalajara, el 30 de marzo, mientras que pisará en escenario del Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, dos días después, el primero de abril.

uD83CuDFB6Can you read my mind?uD83CuDFB6 ¡The Killers harán parada en #CDMX y #GDL el próximo año y estamos más que listos para recibirlos! uD83DuDCA5#PreventaCitibanamex: 7 diciembre pic.twitter.com/w5f3Nd9Exl — Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 28, 2022

Boletos para The Killers en México 2023

La venta de boletos estará a cargo de TicketMaster y la preventa estará disponible el jueves 7 de diciembre. Muchos comentarios no han dejado pasar desapercibido el hecho de que The Killers se presentó, relativamente, hace poco en nuestro país, motivo por el cual han sugerido que nuestro país es uno de los sitios predilectos de la banda para presentarse, pues desde la primera vez que vinieron a México, en 2006, han vuelto en cinco ocasiones, siendo el próximo año su séptima visita.

En 2018, la cortesía del grupo sorprendió a toda y todos, pues permitieron que un seguidor de la banda, que se dedicaba a tocar la batería, subiera al escenario para interpretar una de las canciones de la banda junto a ellos. Este año, con el regreso The Killers a México, Flowers hizo un cover de "Entrégate", una de las canciones más famosas de Luis Miguel.

Con información de El Universal.