Vicente Fernández habría sido infiel a doña Cuquita con estas mujeres.

Doña Cuquita no se cansa de decir y confirmar todo lo feliz que fue su vida en pareja con Vicente Fernández y aunque públicamente se han sabido de otros romances alternos que él mantuvo con otras mujeres, fue un tema que a ella la tuvo sin cuidado, al menos es lo que ha declarado en múltiples ocasiones.

Y es que e icónico cantante de música ranchera tuvo una vida muy agitada, mecida por el ritmo de su exitosa carrera artística, hecho que lo hacía conocer y convivir con muchas personas, viajar y permitirse encuentros fuera de su matrimonio.

A lo largo de los años, en diferente momentos se hicieron públicas las infidelidades que Vicente Fernández habría cometido, por lo que doña Cuquita ha respondido a cuestionamientos sobre el tema y en todo momento ha manifestado que tuvo una vida dichosa a su lado, pues ha dicho convencida:

"Y como siempre lo dije, de las puertas del rancho para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron, no me interesa (...) él era muy él, él sabía dónde estaba yo, qué lugar tenía yo, tan lo supo que nunca se fue, si ha querido se va, ¿quién los detiene? ¿Quién detiene a los hombres? Nadie, verdad, no los detiene nadie".