''Chuponcito'' será vinculado a proceso: ¿De qué se le acusa?

CIUDAD DE MÉXICO.- José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, será vinculado a proceso por un delito que en primera instancia las autoridades desestimaron: acoso sexual.

Así lo dio a conocer su exmánager Carla O., quien además es la denunciante del famoso payaso, quien presentó la queja en 2020.

En entrevista para el programa "Ventaneando", Carla reveló que el artista tendrá que enfrentar un proceso penal y que muy pronto el propio José Alberto sería notificado de los avances en el caso.

"Tuve que recurrir a la tercera instancia. Se vinculará a proceso, será notificado para poder iniciar un juicio y que se decida la sentencia a la que se tenga que llegar", dijo para el programa.

Tras agotar varias instancias, Carla aseguró que por fin está encontrando justicia y tiene completa fe de que está prevalecerá por encima de todo: "Estoy satisfecha. Sé que la justicia sí existe".

Cabe aclarar que hasta el momento, Chuponcito no ha hablado respecto a este tema; sin embargo es un asunto que conoce desde hace dos años, cuando Carla lo acusó legalmente de haber ejercido violencia sexual en su contra, cargos que él mismo ha negado en varias ocasiones.

¿De qué se le acusa a ''Chuponcito''?

Chuponcito ha sido señalado de acoso sexual por una exmánager y también por una expareja, quien ya interpuso una denuncia y explicó en entrevista al programa "Sale Sol", que el comediante la presionó para que le mandara fotos íntimas.

En junio de 2021, además, recibió una tercera denuncia de acoso por parte de una de sus exbailarinas. Sin embargo, las otras dos denuncias han sido desestimadas y no procedieron en su contra. No así, la de Carla, que como indicó en la entrevista continuó su lucha por justicia.

Al respecto y a través de un vídeo en que mostró su rostro sin maquillaje, el comediante se defendió de las acusaciones:

"Se está alzando un juicio fuera de las autoridades, no sé de leyes, pero al parecer no está bien, me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito; le he enseñado los principios a mi familia. Nos han estado atacando y creo que no se vale, creo que antes de juzgarme, por favor, existe la ley mexicana, creo en ellos", expresó.

En dicho vídeo, José Alberto se dijo confiado con el proceso legal que se lleva a cabo, y reiteró su agradecimiento a las personas que lo han apoyado durante este proceso difícil.