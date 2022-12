Hoy llega a los cines “Tengamos la fiesta en paz”

CIUDAD DE MÉXICO.— Hoy se estrenará en México y en 18 países más la película “Tengamos la fiesta en paz”, del director español Juan Manuel Cotelo Oñate.

Se trata de una comedia musical familiar, producida por Infinito Más 1, protagonizada por Mamen García, Teresa Ferrer, Carlos Aguillo y Juan Sánchez, así como Eva y Ana Bravo.

La trama presenta a un matrimonio que atraviesa una fuerte crisis y que es sorprendido por la audacia de sus tres hijos, que han echado a andar un plan para impulsar a la pareja a buscar la solución al conflicto.

Con la ayuda de la abuela, los pequeños desarrollan su estrategia en medio de ingeniosas y divertidas melodías, en el contexto de las fiestas navideñas.

La obra de Cotelo muestra de manera sencilla y clara cuáles son las amenazas que afronta en la actualidad la familia, cuál es la diferencia entre ser un espectadores pasivos de las rupturas familiares y, en cambio, cómo ser parte de la solución.

La cinta estará en la cartelera de Cinemex Galerías Mérida a partir de hoy.

La obra de Cotelo Oñate es una invitación para defender y fortalecer a la familia, con ingenio y optimismo, en el marco de la Navidad.

Tras una presentación privada en Ciudad de México, anteanoche, el director Juan Manuel Cotelo señaló que “sacar adelante a una familia es una batalla espiritual, no es una batalla educativa, no es una batalla económica, no es una batalla por un ideal, es una batalla espiritual”.

“Tengamos la fiesta en paz” es una película que defiende los valores de la familia, su unidad y promueve la participación de todos sus integrantes para afrontar los retos de la actualidad.

Juan Manuel Cotelo explicó que esta obra cinematográfica fue “hecha en familia desde su origen, desde el proyecto”, y que contribuyeron en ella personas, familias y organizaciones desde 30 países.

La fundación Infinito Más 1, en su portal en internet, señala que esta obra cinematográfica fue producida a través de crowdfunding, es decir, un sistema de donación en línea. La fundación ofrece a sus donantes una serie de reconocimientos u obsequios, según el monto de la aportación.

Al final de la película se pueden ver decenas de fotografías de las personas y familias que contribuyeron para la realización de esta cinta.

De esta manera, Infinito Más 1 agrega en su portal, “entre todos hemos hecho una película 100% optimista, porque los problemas familiares son reales, pero tienen solución”.— Eduardo Méndez Escobedo