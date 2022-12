EEUU.— Una vez más el rostro de Thalía ha dado de qué hablar, pues recientemente una extraña foto causó la crítica y los comentarios en los que le señalaban que debe aceptar su edad y dejar de someterse a procedimientos estéticos fallidos que podrían arruinarle la cara definitivamente.

Thalía luce ''irreconocible'', extraña foto desata la crítica en su contra

Thalía a su más de 50 años de edad es una de las famosas que mejor se han conservado a lo largo de este tiempo, incluso a sus 51 mantiene una figura envidiable sin embargo, su rostro desde hace un tiempo ha empezado a "sufrir" algunas modificaciones que han sido detectadas por internautas.

Recientemente, una fotografía desató los comentarios de todo tipo, pues usuarios de redes sociales señalaron que otra vez la cantante habría abusado del bótox o de los filtros de aplicaciones como Istagram o Snapchat.

La foto que ha causado controversia fue publicada en su cuenta de Instagram con motivo navideño, sin embargo, ésta de inmediato causó extrañeza, pues internautas coincidieron en que el rostro de la intérprete de "Amor a la mexicana" lucía extraño.

Algunos confesaron que la cantante que recientemente cumplió 22 años de casada con Tommy Mottola, no se veía como muchos la recordaban, incluso señalaron que la confundieron con un travesti.

Mientras que otros le recomendaron parar con los arreglos faciales, pues aseguraron que acabaría como Lucía Méndez, quien en muchas ocasiones ha sido criticada por "haberse desfigurado" el rostro mediante tratamientos estéticos poco recomendables.

Sin embargo, algunos más comentaron que Thalía sigue igual de bella solo que desde hace un tiempo le ha dado por abusar de los filtros y por eso "ya ni se parece" a ella.

Cabe destacar que no es la primera ocasión que la intérprete de "No me acuerdo" desata la crítica y comentarios por la apariencia de su rostro.

Hace unos meses, causó gran revuelo con una fotografía en la que lucía al "natural", pero, su cara se veía tan hinchada que incluso ni los ojos podía abrir. En aquella ocasión, la cantante fue comparada con Lyn May, pues al igual que la vedette acapulqueña, Thalía lucía un rostro muy deforme.

La cantante y actriz en últimas fechas ha sido señalada por la apariencia de su rostro, pero también por estar "obsesionada" con "querer ser siempre joven", debido a ello en ocasiones ha sido tachada de "ridícula" y "exagerada".

