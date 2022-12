Conductores de TV defienden a Yordi Rosado de críticas de Sasha Sokol

CIUDAD DE MÉXICO.— Recientemente Sasha Sokol arremetió contra de Yordi Rosado, quien hace unos días habló de la polémica entrevista que le hizo al productor Luis de Llano, quien en dicha charla reveló haber tenido una relación sentimental con la cantante quien en aquel entonces era menor de edad. Debido a la crítica que la también actriz lanzó en contra del conductor de TV, colegas salieron en defensa de exintegrante de "Otro Rollo".

Mauricio Castillo defiende a Yordi Rosado de Sasha Sokol: “No era su responsabilidad ser empático”

Hace unos días, Yordi Rosado platicó con Adela Micha; en dicha conversación el también locutor habló de la entrevista para su programa de YouTube en la que Luis de Llano Macedo confesó haber tenido una "relación amorosa" con Sasha Sokol, aunque en realidad se habría tratado de un abuso, pues cuando sucedió la cantante tan sólo tenía 14 años y él 39.

Tras aquella entrevista Yordi fue duramente atacado, por ello aprovechó la charla con Adela Micha para admitir que cuando entrevistó al exproductor de Televisa no supo cómo reaccionar ante las fuertes revelaciones de éste y que la situación terminó saliéndose de sus manos por "falta de experiencia".

Sin embargo, Sasha reaccionó a la declaración de Rosado, a quien le señaló que lo que le pasó no fue "falta de experiencia" sino que "le faltó empatía".

La crítica de la cantante generó que Mauricio Castillo, excompañero de Yordi en “Otro Rollo”, saliera en defensa del también escritor, por lo que en un encuentro con la prensa, el conductor de "Miembos al aire" destacó que Rosado hace un gran trabajo.

Asimismo, Mauricio Castillo mencionó que Yordi Rosado no tiene la responsabilidad ni la obligación de "ser empático" con la exTimbiriche, como ella se lo recriminó.

“La responsabilidad de Yordi es hacer bien su trabajo y lo hace muy bien. No tiene ninguna obligación de ser empático como dice, con todo respeto para Sasha, en una declaración tan fuerte como la que hizo Luis de Llano”, puntualizó Castillo en declaraciones retomadas por el canal de Berenice Ortiz.

El también actor comentó que su amigo no tiene que estar en medio de un problema que solo le incumbe a la cantante y al productor.

“El problema yo creo se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha; el problema no es Yordi o si fue más empático o menos empático o no lo fue. La responsabilidad de Yordi fue muy clara”, agregó tajantemente el presentador de TV.

Por último, Mauricio Castillo indicó que la petición que hizo la intérprete de "Happy" para que Yordi elimine de su canal la plática que tuvo con De Llano no hará que el público lo olvide.

“No, no hace falta, ya todo mundo se enteró, y seguramente aunque lo baje [vídeo]... no puedes desaparecer algo que sucedió, e insisto, ¿por qué quería que bajara algo de una declaración tan importante como la que hizo Luis de Llano? Yordi simplemente fue un detonador”, finalizó el también comediante.

Conductores de "Ventaneando" defienden a Yordi de la crítica de Sasha Sokol: ''Yordi no es periodista''

En una reciente emisión de "Ventaneando" se habló del reclamo que hizo Sasha Sokol a Yordi Rosado a través de redes sociales.

Sin embargo, los presentadores del programa de espectáculos se pronunciaron "en contra" de la actriz e incluso la titular del show quiso excusar al amigo de Adal Ramones señalando que "no es periodista".

La conductora Linet Puente fue la primera que trató de defender a Yordi al señalar que un entrevistador no se puede pelear con su invitado: ''como entrevistador tampoco te vas a poner a pelear o a juzgar''.

A este comentario Pati Chapoy respondió que muchas veces como entrevistadora te puedes quedar en shock ante las declaraciones de tus entrevistados y aseguró que eso podría haberle pasado a Rosado.

''Hay un punto que se nos olvida, muchas veces mientras realizas una entrevista, te quedas mudo, no sabes qué hacer o qué decir, esto no quiere decir que estoy a favor o en contra de lo que sucedió, hablo como una persona que hace entrevistas, que de pronto me sueltan una bomba y me quedó en shock, seguro eso le pasó a Yordi'', detalló la periodista.

Pero Linet nuevamente intervino para mencionar que Yordi tuvo que ser más consciente de que hablaban de una menor de edad: ''Creo que hay una parte en la que Yordi se debió cuestionar que estaba con una menor de edad''.

Tras esta opinión, la líder de "Ventaneando" interrumpió a Linet Puente para hacer una "aclaración: ''Recuerda que no es periodista''. De este modo, Pati Chapoy habría justificando la falta de experiencia que argumentó el conductor en su entrevista.

