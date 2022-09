Sasha Sokol aún espera una disculpa de Luis de Llano

Sasha Sokol aún espera una disculpa del productor Luis de Llano, tras el proceso que inició en su contra el 18 de julio pasado. Además, confirma que desde entonces no lo ha pasado bien y que por el momento no tiene proyectos con Benny, Erik y tampoco Timbiriche para el 2024.

"No es para nada una época tranquila, ninguna persona que haya vivido lo que yo viví, no estoy tranquila estoy pasando un momento difícil, me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil, pero no podemos hablar del proceso porque eso es lo que pide el mismo proceso", explicó la cantante.

Insistió en que lo único que busca es que se esclarezca la verdad, se paguen las consecuencias de esos actos con una disculpa pública y haya una indemnización.

"Solo estoy buscando que se estabilice la verdad, que me ofrezca una disculpa, me parece que es lo mínimo que se puede pedir, el monto no es para mí, es para una asociación con la que firmé convenio en el que se entrega el 100%, se llama ADIVAC A.C. y creo que es importante que haya un monto".

Sasha Sokol espera generar consciencia y en especial en las mujeres mexicanas a fin de que puedan alzar la voz.

"Mujeres y hombres, hay muchas personas que pasan por esto, ojalá que pueda servir de inspiración o aliento; creo que es una forma de empezar a sanar", afirmó la cantante.

¿De qué acusa Sasha Sokol a Luis de Llano?

En julio pasado, los representantes legales de Sasha Sokol confirmaron que existe una demanda civil en contra del también empresario, por los cargos de daño moral; mismos que fueron admitidos en los tribunales.

En su demanda, la cantante exige al productor una disculpa pública, además de que sus comportamientos sean tipificados como ilegales y una compensación económica que será donada a una organización que lucha en contra del abuso infantil.

"El proceso civil que ha entablado Sasha Soköl contra Luis de Llano busca, específicamente, que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño moral a la afectada", se lee en la cuenta de Twitter de la ex Timbiriche, donde su equipo legal informó sobre el proceso que se sigue contra el productor.

El proceso civil que ha entablado Sasha Sokol contra Luis de Llano busca, específicamente, lo siguiente:

•Primero, que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño moral a la afectada — Sasha Sokol (@SashaSokol) July 19, 2022

¿Por qué Sasha Sokol demandó a Luis de Llano?

Como también se informó puntualmente, la polémica entre Sasha Sokol y Luis de Llano surgió en marzo pasado, tras una entrevista del productor musical con Yordi Rosado, en la cual el también empresario admitió haber tenido una relación con la exTimbiriche.

Además, señaló que la entonces adolescente estaba enamorada de él y tachó el presunto enamoramiento como un complejo ante la falta de una figura paternal.

En respuesta, la cantante utilizó sus redes sociales para declararse víctima del productor y reiteró que al momento de los hechos ella era menor de edad y se encontraba en una posición en la que Luis de Llano ejercía poder sobre ella, al ser su representante musical.

"Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es inmoral", sentenció la artista al compartir el término correcto de este tipo de acoso, conocido como "Grooming", que se considera un abuso gradual mediante el cual un adulto gana la confianza y cooperación de un menor de edad para cometer sus actos ilícitos.

Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral.



Nos vemos en los tribunales. pic.twitter.com/ryrLFa2TNw — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

Lo anterior quedó en evidencia, luego de que el productor confirmara en entrevista que tuvo una relación con la cantante, toda vez que él tenía 39 años y Sasha Sokol 14, cuando él la representaba.