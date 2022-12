Andrés García revela quién se queda con su herencia; explota contra Leonardo García

Desde la cama y con oxígeno, Andrés García explotó contra su hijo Leonardo, luego de sus recientes declaraciones, en las que aseguró que teme que Margarita Portillo y su hijo Andrés, le estén quitando dinero a su padre.

El actor de 81 años, que se recupera de una fuerte neumonía, reapareció con un mejor semblante y con mucho más facilidad para hablar, pero molesto por las palabras de Leonardo, quien aseguró que no le importan los bienes materiales de su padre, sino el cuidado de su patrimonio para el propio bienestar del actor. Esto fue lo que dijo

Leonardo García no puede ver a su papá; Margarita Portillo le prohíbe ver a Andrés García

Sin embargo, García respondió muy molesto por los señalamientos que hizo su hijo en un programa de televisión nacional, donde aseguró que hace cuatro meses su padre le contó que Andrés, hijo de su esposa Margarita, sólo le había dado un millón de pesos por la venta de una propiedad ubicada en el Ajusto conocida como El Castillo.

"Mi Castillo, mis terrenos, mis propiedades; Leonardo es un pendejo que no tiene por qué meterse en mis negocios ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a hablar mejor", declaró García

El exgalán del cine mexicano insultó a su hijo y expresó que él es libre de vender y regalar sus propiedades a quien él quiera.

"Vendo mis terrenos en lo que me da la gana o compro lo que me da la gana y no tengo por qué darle explicaciones a ningún pendej* como Leonardo".