BTS regresa al cine con “Yet To Come”

CIUDAD DE MEIXCO.— BTS volverá a los cines de todo el mundo con su concierto “Yet To Come”, el cual tuvo lugar el 15 de octubre en Busan, Corea del Sur.

La proyección mundial de “BTS: Yet To Come In Cinemas” llegará el 1 de febrero y estará disponible por tiempo limitado.

Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 10 de enero, sin embargo, aún se desconoce en qué cines se proyectará en México.

En el concierto, los integrantes de BTS emocionan a sus fans con presentaciones de sus éxitos como “Dynamite”, “Butter”, “IDOL” y el estreno en vivo de “Run BTS”.

Esta producción cinematográfica contiene tomas especiales para ser proyectada en los formatos ScreenX, 4DX y 4DX Screen, además contará con “nuevos ángulos de primer plano y una vista completamente nueva de todo el concierto”.

“Esta película está hecha para ambos formatos especiales, para que los fans puedan experimentar nuestra película a través de pantallas ampliadas con 3 ángulos diferentes y asientos móviles que se alinean con la música de BTS”, dijo en un comunicado Kim Jong Ryeol, CEO de CJ 4DPLEX, empresa que promociona la película.

“BTS: Yet To Come In Cinemas” es la quinta película de la banda surcoreana. La primera fue “BTS; Burn the Stage: The Movie”, la cual llegó en 2018 como un documental de la gira “The Wings”. En 2019, lanzaron los documentales “Love Yourself in Seoul” y “Bring the Soul: The Movie”. Al siguiente año salió “Break the Silence: The Movie”, un documental con testimonios de los integrantes contando historias íntimas durante su gira mundial.

El concierto “Yet To Come” fue la última presentación en vivo de BTS antes de su anunciada pausa grupal que podría terminar hasta 2025, cuando los siete miembros hayan cumplido con el servicio militar.