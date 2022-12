Super Junior en México: precios de los boletos y mapa de localidades

Super Junior, el ''último hombre en pie'', regresa en México como parte de la gira mundial que tiene previsto y que visitará varias ciudades de Latinoamérica, entre ellas Lima (Perú), donde ya logró un "sold out" en las localidades.

El "Super Show 9: Road", que ya arrasó localidades en Corea del Sur y Asia, tiene previsto llegar a Latinoamérica -donde se incluye a México y Brasil- en febrero de 2023. En México lo hará el 15 de febrero próximo.

Conformada actualmente por Yesung, Eunhyuk, Kyuhyun, Donghae, Leeteuk, Heechul, Si Won, Shindog y Ryeowook; Super Junior celebra su 17 aniversario, como una de las bandas de K-Pop más consolidadas y transformadas ahora en leyenda, siendo una industria efímera en la que no muchos grupos que debutan pueden continuar sus promociones.

El Super Show 9 llega para dar promoción “The Road: Keep on going Vol. 1" y en anuncio de la gira en Latinoamérica se da en medio de la confirmación de que Disney Plus está por lanzar un documental sobre la historia de la agrupación, conformada originalmente por 15 integrantes.

Super Junior en México

Si bien Super Junior reafirmó el cariño de las ELF -como se le conoce a sus seguidoras- en Latinoamérica con un la venta agotada en Perú, es de destacar que ya había hecho lo propio en México cuando en 2013 pisó por primera vez el país para presentarse en la Arena Ciudad de México.

La última vez, la banda se presentó en los premios Telehit, en donde se presentó únicamente con tres canciones, pero con la ilusión de compartir nuevamente con sus fanáticos mexicanos.

Su próxima visita sería la quinta ocasión en que la banda de K-Pop se presenta en México, país al que incluso rindieron un homenaje al interpretar una de las canciones icónicas de Luis Miguel, uno de los intérpretes pop de mayor referente en el país.

Además, la banda ha realizado colaboraciones con varios artistas latinos y ha integrado estos ritmos a su música.

Precio de los boletos para el Super Show 9

Aunque la confirmación de Super Junior en México causó polémica debido a que se eligió el Velódromo Olímpico como sede del Super Show 9, pasando la medianoche la promotora a cargo del evento reveló los precios de los boletos para el espectáculo.

Super Experience (incluye Meet & Greet y Merch Oficial): $14, 990 pesos mexicanos (más cargos)

Cancha VIP A $3,690.

Cancha VIP B $ 3,690.

Cancha VIP C $ 3,690.

Grada VIP $ 2,990.

Cancha A $ 2,890.

Gradas $1, 890.

Pese a que los precios de los boletos distan mucho de lo que se previó antes de ser revelados (en redes sociales circuló la máxima experiencia por 27 mil pesos mexicanos), lo cierto es que las ELF quieren sumar esfuerzos y piden no realizar la compra, que será enteramente en línea; a fin de que se pueda cambiar el recinto del espectáculo.

Como se informó, debido a que son varias las seguidoras de todo México que han esperado por cuatro años este espectáculo, en redes sociales surgió un movimiento con el que esperan que Super Junior nuevamente se presente en la Arena Ciudad de México, un especio que ha llenado en ocasiones anteriores, con más de 22 mil localidades, en tanto que el Velódromo Olímpico figura únicamente para 6,400 personas.