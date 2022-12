Así fue como Bellakath se burló de Yalitza; recuerdan que fue expulsada de ''Enamorándonos''

CIUDAD DE MÉXICO.— En días recientes, Bellakath se vio envuelta en la polémica luego de ser acusada de plagio por el tema "Gatita". Y debido a que su nombre se convirtió en tendencia al denunciar el robo y eliminación de su éxito musical de redes sociales como TikTok y plataformas digitales como Spotify, internautas recordaron la vez que se burló de Yalitza Aparicio.

Así fue como Bellakath se burló de Yalitza Aparicio

Aunque Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, en los últimos meses ha alcanzado gran fama tras la viralización de su tema "Gatita", el cual la ha llevado a triunfar en las plataformas de streaming como TikTok, Instagram y Spotify, la realidad es que la reguetonera no es nueva en el mundo del espectáculo.

La joven de 25 años de edad participó en el programa "Enamorándonos" que conducía Carmen Muñoz, pero durante su paso por el show de TV Azteca la cantante protagonizó un bochornoso momento.

Hilda Katherine Huerta Díaz (nombre completo de la intérprete) fue exhibida al burlarse de Yalitza; pero además la ahora conductora de Televisa regañó a Bellakath en pleno programa en vivo. Aunque lo peor fue que fue expulsada por compartir contenido ofensivo en contra de la actriz de la película "Roma".

En un vídeo que circula en redes sociales, se puede ver como Carmen Muñoz muestra un meme que publicó Katherine Hurtado con el que se mofaba del físico de Yalitza.

En la imagen exhibida se puede ver el comparativo ‘En redes sociales’ y ‘En persona’, con el cual se hace alusión a las personas que usan mucho filtro para verse mejor; como ejemplo de esto se colocó la imagen de la actriz oaxaqueña.

"Había una persona [Martha Higareda] y estaba Yalitza, pero yo ni me fijé que estaba ella, yo lo compartí haciendo alusión a mí porque obviamente en Facebook todos subimos nuestras fotos", comentó la ahora cantante.

Pero su "defensa" no sirvió de mucho, ya que Carmen Muñoz la encaró y le dijo que no le creía.

"No me digas que no viste que era ella, cuando Yalitza es conocida a nivel mundial, y todos sabemos quién es Yalitza Aparicio", dijo la conductora de "Cuentámelo ya!", destacando que no era posible que la cantante estudiara derecho y no respetara a las demás personas.

Bellakath replicó que "nunca se atrevería a insultar a Yalitza ya que es una mujer muy talentosa".

Finalmente, Carmen Muñoz tomó una medida drástica; fue así como internautas recordaron la vez que la ahora reguetonera fue expulsada del programa en vivo.

"Kat no vamos a permitir ninguna falta de respeto hacia ningún ser humano, entonces Kat te voy a pedir que abandones el programa”.

