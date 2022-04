¿Yalitza Aparicio no es maestra? Rumoran que su título no aparece en la SEP

¿Yalitza Aparicio no es maestra?. Foto: Internet

¿Yalitza Aparicio no es maestra?. Foto: Internet

Yalitza Aparicio es actualmente una de las mujeres más influyentes a nivel mundial. Su fama se debió gracias a que en 2019 participó en "Roma", película dirigida por el mexicano Alfonso Cuáron y la cual le dio el Óscar a "Mejor película". Sin embargo mucho se ha especulado sobre su vida antes de llegar a ser tan famosa y de alcanzar el éxito que tiene.

Ahora, un conocido programa de espectáculos reveló que la también activista habría mentido, pues no es docente tal y como ella mencionó, ya que su título no aparece en el registro de la SEP. Esto sabemos hasta ahora.

¿Yalitza Aparicio mintió sobre su título de maestra?

Fueron los conductores del programa ‘Chisme No Like’, quienes acusaron que Yalitza Aparicio habría dicho mentiras sobre su profesión, pues no es maestra ella misma ha asegurado en entrevistas. De acuerdo con Javier Ceriani y Elisa Beristain, la cédula profesional de la actriz no aparece en la SEP:

“Siempre dijo Yalitza Aparicio que era maestra. Todo mundo sabe que era maestra.Hay un método para saberlo”, dijo Ceriani.

Por su parte Elisa Beristain explicó que se dieron a la tarea de buscar su acta de nacimiento para corroborar sus datos en el registro de la SEP.

“Nosotros fuimos a buscar el registro. La SEP es en donde se comprueba, pensamos que tal vez su nombre era incorrecto y nos dimos a la tarea de sacar su acta de nacimiento…. A lo mejor no le dio tiempo de sacar sus papeles. Es importante que lo aclares Aparicio…”, informó.

Los conductores creen que Yalitza pudo haber terminado la licenciatura, pero no realizó el trámite para titularse como ha indicado en diversas entrevistas.

Yalitza Aparició recibió felicitación por parte del director de la Escuela Normal de Oaxaca

Fue en 2019, que Edgar Quijano, director de la Escuela Normal de Oaxaca, mandó una felicitación especial para Yalitza Aparicio por la nominación que tuvo en los Óscar de ese año.

Edgar Quijano describió que Yalitza desarrolló empatía con el público gracias a la “tenacidad, perseverancia y sobre todo humildad con la que maneja su talento”. La felicitación se hizo pública a través de Twitter e incluso el mismo Alfonso Cuarón lo compartió en su cuenta. Aquí la evidencia.

El Mtro. Edgar Quijano, Dir. de la Normal Pdte. Lázaro Cárdenas, Oaxaca, de donde egresó Yalitza Aparicio, la felicita calurosamente. ¡Yalitza, pones en alto todo lo que maravillosamente representas! El Normalismo es Extraordinario. @YalitzaAparicio @alfonsocuaron @MarchaChavez pic.twitter.com/pRr2Vs5Oem — Somos Normalistas (@normalistasomos) January 26, 2019

Así era la vida de Yalitza Aparicio como maestra

Yalitza Aparicio se desempeñaba como maestra de preescolar en su natal Tlaxiaco,Oaxaca, sin embargo ella misma ha asegurado que solo cubrió la incapacidad de una maestra que estaba embarazada, en una escuela privada.

"No la ejercí, pero tenemos el título. Bueno, sí ejercí pero como maestra suplente",

En 2016, la actriz fungía como maestra de nivel preescolar, pero debido a los conflictos magisteriales de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tuvo que dejar su puesto como maestra.

En el jardín de niños 'México', dedicaba sus ratos libres a convivir con sus alumnos a los que les enseñaba a hacer piñatas entre otras actividades recreativas.

"Ser educadora era algo que traía en mente desde muy pequeña. En ciertas etapas de mi vida fue cambiando... pero siempre regresaba a mi mente ser maestra. Cuando llegó el momento de elegir para qué nivel quería ser, consideré que los niños de tres a seis niños tienen una inocencia que te permiten ver el mundo como realmente lo es", comentó Yalitza Aparicio