Amanda Miguel reacciona a vídeo viral de un niño cantando su éxito ''Castillos''

CIUDAD DE MÉXICO.- El vídeo de un niño que interpreta de manera nostálgica la canción "Castillos" de Amanda Miguel, se ha hecho viral rápidamente en TikTok, por lo que no resultó extraño que la propia intérprete reaccionara al mismo, al ser etiquetada varias veces por sus seguidores.

La usuaria @_bgmarian publicó un video en su cuenta de TikTok en el que se observa a un niño cantando la melodía "Castillos" de Amanda Miguel, pero lo que llamó la atención de los internautas fue la manera en la que el menor le ponía sentimiento a la interpretación, cuando se revela que el rey tiene un "corazón de piedra".

De acuerdo con El Universal, el vídeo en TikTok ya tiene más de 14 millones de vistas. Al respecto, Amanda Miguel también aprovechó para compartir el vídeo en sus redes sociales y decirle al menor que estaba conmovida.

"¡Ya te vi, Chucho! Queridos amigos, me mandaron este video de Chucho cantando con tanto sentimiento, que quiero compartirlo con ustedes. Está divino", escribió Amanda Miguel.

¿Cuál es la canción "Castillos" de Amanda Miguel? Esto dice su letra

La canción forma parte del álbum "El sonido, vol. 2", mismo que se grabó entre 1981 y 1984 junto con otros dos álbumes: "El Sonido Volumen II" y "El Último Sonido Volumen III".

Acompañaron a la canción "Castillos" otros temas como "Cosquillas en el pecho", "A mi amiga", "Como un títere", entre otros.

Se puede calcular que la también compositora tenía 27 años aproximadamente cuando cantaba estas melodías.

A continuación la letra de "Castillos de Amanda Miguel"

Hubo una vez un pais de miel

Con tejados color bermellón

Donde yo era reina y el era el rey

En un reino de cuentos de amor

Mi magico castillo en el aire

Brillaba transparente bajo el sol

Hubo luego aquella tormenta cruel

Y el castillo del aire cayó

A la luz de un rayo se abrió a mis pies

El amo de su corazón

Entonces pude verlo tal cual era

Y lo que descubrí me destrozó

Mi rey era un monstro de piedra

Con el corazón de piedra

Pagó por mi amor con piedras

Rompió mi ilusión con piedras

Yo fui una vez esa ingenua fiel

Que este cuento creyó realidad

Y pague tan caro mi estupidéz

Que no quiero atreverme a soñar

No quiero mas castillos en el aire

Ni reyes que lastiman sin piedad

Mi rey era un monstro de piedra

Con el corazón de piedra

Su amor siempre fue mentira

Castillos que hoy son ruinas

Canciones de Amanda Miguel, éxitos de ayer y hoy

Y es que, como bien comentan muchos en el vídeo de "Chucho", son varias las generaciones cuyas madres hacían los quéhaceres de la casa con la música de Amanda Miguel, Yuri o Daniela Romo, siendo algunas canciones de desamor que hacían de las labores una oportunidad de alcanzar tonos altos en un concierto en casa.

Amanda Miguel es uno de los referentes musicales en México, con éxitos como "Él me mintió" y "Así no te amarán jamás", que no solo son favoritas del karaoke, sino que también se han viralizado por la capacidad que ha tenido la interpretación de la cantautora para conectar incluso a niños con ese sentimiento de desamor y desilusión.