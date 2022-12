CIUDAD DE MÉXICO.— Cuando Ingrid Coronado y Fernando del Solar anunció que se separaban, la conductor de TV se convirtió en blanco de críticas, pues su ruptura se dio en medio de la lucha contra el cáncer de pulmón que enfrentaba el argentino, y rumores de una supuesta infidelidad por parte de la exGaribaldi. Sin embargo, recientemente la autora de "Mujerón" habló del tema y reveló lo que perdió tras su divorcio con Del Solar.

Ingrid Coronado revela la consecuencia más terrible de divorciarse de Fernando del Solar

En una entrevista para el podcast de Johnny Abraham "Conquista tu mundo", Ingrid Coronado reveló que cuando se dio su divorcio con Fernando del Solar su mundo se derrumbó, pues además de ver cómo se disolvía su familia, su estabilidad económica se vio afectada.

"Vienes de muchas cositas complicadas que pudieron tirar tu mundo y entre esas cosas me refiero a temas de pérdidas de trabajo, temas de divorcio, temas de la pérdida de un ex, ¿cómo le haces para levantarte con ánimo?", mencionó Johnny Abraham a Ingrid Coronado, quien aseguró saber lo que es "estar completamente derrumbada".

"Me llama la atención que dijiste, 'cosas que pudieron derrumbar tu mundo', no lo derrumbaron. Sé lo que es estar completamente derrumbada, yo y mi mundo... Me he casado dos veces y divorciado dos veces...", indicó Ingrid Coronado tras las palabras de Johnny Abraham.

No obstante, la también locutora ahondó en lo complicado que fue su separación con el exconductor de "Venga la Alegría", pues divorcio se hizo tan mediático que le causó una gran afectación. Fue así como Ingrid confesó la consecuencia más terrible de divorciarse de Del Solar.

"Mi mundo se destruyó, cuando yo me separo, viene todo el escándalo mediático y empecé a perder a mis clientes, me quedé sin trabajo, perdí mi dinero, mi mundo", admitió la presentadora de TV.

Pero Johnny Abraham quiso saber un poco más, por lo que le preguntó ¿dejaron de contratarte por el divorcio?, a lo que Ingrid Coronado respondió que sí para proceder a explicar porque tomó la decisión de dejar la televisión.

"Mi mundo estaba destruido, yo llevaba muchos años construyendo mi trabajo en televisión, hasta que llegó un punto en el que yo ya no tenía la capacidad, ni siquiera de sonreír en mi programa porque todo lo que sucedía a nivel mediático, personal, legal, familiar, era muy complicado, entonces me vi en la necesidad de darme una pausa", detalló la conductora de "Todos a bailar".

Cabe destacar que la separación de Ingrid Coronado y Fernando del Solar impacto al mundo del espectáculo, pues se convirtieron en una de las parejas más queridas de la farándula desde el momento que hicieron pública su relación (2008). Y aunque hasta el 2012 se casaron, su matrimonio tan solo duró dos años.

Tras su divorcio —y hasta poco tiempo después de la muerte del conductor argentino— Ingrid fue atacada por supuestamente dejar solo a Fernando cuando él necesitaba más apoyo.

"Yo no tomé la decisión", comentó Ingrid Coronado a Johnny Abraham sobre la separación con Fernando, quien pidió el divorcio y con ello derrumbó a la exintegrante de Garibaldi.

