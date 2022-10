CIUDAD DE MÉXICO.— La vida de sentimental de Ingrid Coronado recientemente ha dado mucho de qué hablar, pues con la muerte de Fernando del Solar, las demandas que sostiene con Charly López y la publicación de su libro "Mujerón", varios detalles íntimos han quedado al descubierto.

Con todos estos hechos también se ha dejado ver que la locutora no ha tenido suerte con sus parejas sentimentales, pues de una u otra manera la han dañado. Ahora, un periodista ha revelado que una de sus exparejas le pidió retirarse del espectáculo, además de que ejerció violencia sobre ella.

¿Cuál de sus exparejas de Ingrid Coronado ejerció violencia sobre ella? Periodista lo revela

El periodista Alejandro Zúñiga, fue quien recordó que luego del divorcio entre la exconductora de "Venga la Alegría" y Charly López y antes de iniciar su noviazgo con Fernando del Solar, la exGaribaldi mantuvo una relación con un hombre llamado Samuel Tacher, quien no pertenecía al medio, pero sí intentó afectar la carrera artística de Ingrid.

De acuerdo con el también reportero, este hombre le pidió a la escritora de "Mujerón" que se retirara del medio del espectáculo.

"Ingrid Coronado no ha tenido la mejor de las suertes en el amor. Su primer matrimonio con Charly López terminó entre rumores de infidelidad por parte de ella, incluso hasta la fecha, los problemas entre la pareja continúan... Llegó a decir que Charly la celaba y actualmente siguen los problemas legales entre ellos. Previo a casarse con Fernando del Solar, Ingrid mantuvo una relación con un hombre llamado Samuel Tacher", detalló Alejandro Zúñiga en su programa transmitido por YouTube.

El periodista de espectáculos continuó mencionando que Tacher habría logrado su cometido, pues la conductora de "Todos a bailar" se retiró de a televisión en 2005.

En aquella ocasión, Ingrid Coronado comentó a los medios de comunicación que quería descansar, dedicarse su familia e intentar tener un hijo con su pareja, pero la realidad es que fue casi "obligada" a dejar la televisión.

"Era un chico que no era famoso, ella decide retirarse del mundo de la televisión para irse a vivir con él, duró menos de un año. Ella regresa a la tele y dice que la maltrató psicológicamente, que la mandó a terapia, fue una relación tóxica y dolorosa... Él la retiró", añadió Zúñiga.

Así fue el retiro de Ingrid Coronado en 2005

Ingrid Coronado era una de las conductoras principales del programa "Tempranito", por lo que en agosto de 2005 se despidió del programa en el que se encontraba trabajando con Daniel Bisogno y Aylín Mujica.

La conductora afirmó que se dedicaría a su hijo Emiliano, a su pareja Samuel Tacher, y aprovecharía el tiempo para "cocinar, coser, vacacionar y pasar tiempo con su familia".

Cabe destacar que en una ocasión, Daniel Bisogno contó que Samuel Tacher había sido novio de Silvia Navarro, hasta poco antes de iniciar su relación con Ingrid Coronado.

''Tempranito' es un programa que yo quiero mucho, es un programa que me vio nacer como conductora... No lo hacía por reconocimiento, la gente me quiso por lo que hice, lo cual agradezco como un plus", indicó Ingrid Coronado al despedirse del programa para iniciar una nueva vida con su entonces pareja Samuel Tacher.