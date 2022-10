Ingrid Coronado recibiría una indemnización millonaria, ¿quién y cuánto le pagarán?

CIUDAD DE MÉXICO.— Ingrid Coronado además de los asuntos legales que tiene con Anna Ferro tras la muerte de Fernando del Solar, también está envuelta en otra serie de procedimientos ante la ley los cuales se estarían resolviendo. Tal es el caso de la demanda que interpuso contra una empresa y de la cual tras la resolución recibiría una indemnización millonaria.

Ingrid Coronado recibiría una indemnización millonaria

Entre todos las demandas que enfrenta la conductora, escritora y locutora, recientemente ha ganado una, la cual interpuso hace un año.

Debido a ello, Grupo Editorial Notmusa, dueño de la revista TV Notas, tendrá que indemnizarla, pues se demostró que hizo mal uso de su imagen personal, motivó por el cual la exconductora de "Venga la Alegría" demando a la empresa.

Y es que la exesposa de Fernando del Solar y Charly López, interpuso una denuncia contra la firma por publicar fotografías sin su consentimiento, además de haber lucrado con ellas en al menos quince ediciones de la famosa revista de espectáculos.

La Suprema Corte de Justicia falló a favor de Ingrid Coronado y fue así como se determinó que Grupo Editorial Notmusa tendrían que pagarle una indemnización, aunque el monto todavía quedó pendiente de resolver.

¿Cuánto debería pagarle TV Notas a Ingrid Coronado?

De acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor una persona debe recibir al menos el 40% de las ganancias que generó la venta de los productos que impliquen una violación de derechos; en este caso las revistas vendidas. Esto equivaldría a alrededor de 100 millones de pesos.

Pero Oliver Galindo Ávila, experto en propiedad intelectual que funge como columnista en El Financiero, dio su veredicto y cree que Ingrid no recibirá tal cantidad.

Y es que se tenía previsto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera este 5 de octubre la última parte del litigio, el cual determinaría el dinero que TV Notas debía desembolsar, pero todo apuntó, según Galindo, a que sería mucho menos de lo que se esperaba.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que en un caso como el de la ahora locutora, los daños deben determinarse por peritos especializados, para así poder después sacar la cifra de la indemnización.

¿Cuántas demandas enfrenta Ingrid Coronado?

Las polémicas más fuertes en las que se ha visto envuelta Ingrid Coronado han llegado hasta instancias legales, debido a ello la conductora de TV se encuentra enfrentando más de dos demandas.

No obstante, Ingrid en una reciente entrevista externó que aunque esto es un proceso tardado y desgastante, cree que es la manera correcta de solucionar las cosas.

"Yo sigo creyendo que lo legal es la forma correcta de hacer las cosas. Lo que pasa es que quita mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero", comentó la exconductora de "Venga la Alegría" en entrevista con "Ventaneando", al revelar que procederá legalmente contra Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar.

Además de la decisión de emprender acciones legales contra la instructora de yoga, por dos cuestiones: vive ilegalmente en su casa de Cuernavaca, la cual compró junto con Del Solar; y vació el inmueble solo 15 días después de que Fernando falleció; Ingrid Coronado actualmente enfrenta una demanda en contra de sus exparejas Charly López y Fernando del Solar, y la anterior mencionada (Grupo Editorial Notmusa).

La demanda contra el exGaribaldi es por la mitad de la casa en la que vivieron juntos cuando eran un matrimonio; y los pagos derivados de las rentas de un inmueble. sin embargo, Charly López aseguró que ya saldó su deuda con Ingrid, aunque perdió el papel que lo comprueba.

La autora de "Mujerón" también lo demandó por violencia mediática y de género, luego de que el exGaribaldi hizo unas declaraciones sobre su vida privada (reveló que le fue infiel varias veces mientras estaban casados).

Aunque Fernando del Solar ha muerto, hay una demanda en la que figura su nombre, pues el argentino solicitaba una pensión alimenticia equivalente al 30 por ciento de los ingresos de la locutora, además de que la obligaba a hacerse cargo de la manutención y cuidado de sus hijos Paolo y Luciano.

"Evidentemente, acepté el divorcio, es algo que ya habíamos hablado, pero lo que no acepté fueron las condiciones que él solicitaba y por eso el juicio tardó tanto tiempo. Finalmente, la jueza no dictó sentencia, que es lo que estábamos esperando los dos, y he tenido que trabajar en ese juicio", explicó la exintegrante de Garibaldi a Pati Chapoy.

Como se mencionó, la conductora también interpuso una denuncia contra el Grupo Editorial Notmusa, dueño de la revista TV Notas, y después de una larga batalla legal, la Suprema Corte de Justicia falló a favor de Ingrid Coronado, pero el asunto no se ha resuelto, pues todavía no se ha designado el monto de la indemnización.