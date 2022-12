EE.UU.— Juan Vidal, quien los últimos meses ha dado de qué hablar por su relación sentimental y, posteriormente su ruptura con Niurka Marcos, rompió el silencio y habló del fin de su romance con la cubana, asimismo, el actor se pronunció sobre las polémicas declaraciones que ha dado la vedette.

Ex de Niurka le responde luego de llamarlo ''narcisista''

En entrevista con el programa "Chisme No Like", Juan Vidal comentó que él respeta lo que Niurka opiné, esto en referencia a las declaraciones en las que la cubana lo acusó de narcisista, de ser santero y mentiroso.

“Esa es su opinión, yo se la respeto, pero lo que ella diga de mí, no lo hace cierto, yo sé muy bien quien soy, nada de lo que digan me va afectar, pero los ataques eso si afectan porque tú dices por qué”, comentó el actor.

Sin embargo, el exparticipante de "La Casa de los famosos" explicó a Elisa Beristain y Javier Ceriani, que lo que realmente le afecta tras la ruptura con la también actriz son los ataques hacia su persona.

“Me enteré por personas. He tratado de no ver los comentarios, porque no quiero contaminarme, duele es complicado a mí si me afecta lo que está diciendo, porque la conozco, sé como es cuando se molesta, es un impulso de su forma de ser. Se siente feo, es como traicionar algo que tú y yo hablamos íbamos estar bien, es un odio tan drástico, no hay manera de conciliar”, detalló el actor a los conductores del programa de espectáculos

Juan Vidal también señaló que a pesar de que las declaraciones de Niurka están llenas de “odio”, el actor afirma que no tiene nada malo que decir de la vedette.

“De todo lo que ha dicho de mí, de todo corazón yo la perdono, no te guardo ningún rencor de nada, espero que algún día podamos hablar, sin tanto drama. Barrió el piso conmigo", declaró Vidal a modo de mensaje final.

Tal y como Niurka lo había declarado anteriormente, Juan Vidal coincidió con la cubana y reconoció que, en este momento de su vida, se considera un “desastre” para las relaciones, pero aún así quiso intentarlo con la exesposa de Juan Osorio.

¿Qué dijo Niurka sobre Juan Vidal?

En un encuentro con varios medios de comunicación, Niurka confirmó que a pocos meses de haberse comprometido con Juan Vidal terminó su relación sentimental con él.

Tras esto, la también cantante hizo polémicas declaraciones sobre el dominicano, asegurando que era "narcisista y mentiroso".

Asimismo, la vedette aunque afirmó seguir enamorada de Vidal, admitió que la relación era muy “tóxica” por lo cual terminó su noviazgo con el actor.

¡Niurka Marcos y Juan Vidal terminaron su relación! uD83DuDE31uD83DuDC94

¡La cubana nos comparte los detalles de su rompimiento! #VLA uD83DuDCFA #QuieroCantarPorEllos pic.twitter.com/aqsyzjLXuU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 1, 2022

