Jinni deja NMIXX y JYP Entertainment: ¿Qué pasó? Esto es lo que se sabe

A través de un comunicado, la empresa JYP Entertainment anunció la salida de Jinni del grupo femenino de K-Pop NMIXX, pero también de la propia empresa.

El anuncio, dado a conocer la mañana del viernes (en Corea del Sur), tomó por sorpresa a NSWER -como se le conoce a los seguidores del grupo- que no demoraron en reaccionar a la salida de la cantante y bailarina.

Al respecto, la agencia informó:

"Jinni, quien ha sido miembro de NMIXX hasta ahora, dejará el grupo debido a circunstancias personales y su contrato exclusivo ha sido rescindido. Pedimos disculpas por preocupar a muchos fans con esta repentina noticia".

Aunque no se aclara el motivo de la salida, la agencia pidió a los seguidores de NMIXX continuar apoyando a la agrupación conformada por Lily, Ji Woo, Bae, Sull Yoon, Hae Won y Kyu Jin; que se mantendrán ahora como un grupo de seis integrantes. Además, JYP Entertainment añadió:

"Les pedimos que animen mucho a Jinni, que andará por un nuevo camino, y también les pedimos a NSWER que brinden su cálido apoyo a las seis integrantes que continuarán creciendo y corriendo hacia sus sueños".

¿Cuándo debutó NMIXX?

NMIXX debutó oficialmente el 22 de febrero de 2022, tras el anuncio de JYP de su nueva agrupación femenina en junio de 2021.

El 26 de enero de 2022, JYP Entertainment lanzó un video titulado "NICE TO MIXX YOU" para presentar a la agrupación y activó lo que serían sus redes sociales oficiales. El 27 de enero, un tráiler del grupo titulado " New Frontier: Declaración" fue lanzado. Lily fue responsable de la narración del video.

El 3 de febrero de 2022, se reveló un póster del primer álbum sencillo del grupo, que se lanzó finalmente el día de su debut con el título "AD MARE".

El 4 de febrero se lanzó un álbum estilo podcast llamado "Now It's Time!: We are NMIXX" a través de Spotify.

Actualmente el grupo aún continúa promocionando su música, que cuenta con una buena aceptación internacional, siendo que "DICE", lanzado dos meses atrás, acumula más de 69 millones de reproducciones.